Wohnungsbau im Kreis sinkt 2022 im Vergleich zum Vorjahr

Von: Stefan Forbert

Der Hausbau ist für viele zum Risiko geworden - die Zahl der Bauanträge geht seit Jahren zurück. © Privat

Der Wohnungsbau im Werra-Meißner-Kreis ist im vergangenen Jahr gegenüber 2021 erheblich eingebrochen. Gerade einmal 123 Baumaßnahmen gab es 2022 noch, weit über ein Drittel weniger als im Jahr zuvor (-37,9 Prozent). Das geht aus den jüngsten Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes zum Bauhauptgewerbe in Hessen hervor.

Werra-Meißner – 99 neue Häuser wurden im vergangenen Jahr gebaut beziehungsweise der Bau begonnen – mit einer Summe von knapp 35 Millionen Euro veranschlagter Baukosten. Nur bei fünf Projekten wurden zwei oder mehr Wohnungen geschaffen, alles andere sind Einfamilienhäuser.

Bei den anderen Baumaßnahmen handelt es sich um An- und Umbau sowie Modernisierung im Altbestand.

In keinem anderen Landkreis in Hessen wurde weniger gebaut, im Nachbarkreis Hersfeld-Rotenburg – mit den zweitgeringsten Zahlen in Hessen – waren es 137 neue Häuser, davon 35 mit zwei oder mehr Wohnungen.

Zudem wurden 2022 im Werra-Meißner-Kreis 27 neue Gebäude hochgezogen, die nicht zum Wohnen vorgesehen sind, sondern hauptsächlich als Warenlager und Werkstätten dienen. Beim hessenweiten Kreisvergleich in diesem Bereich liegt nur der Landkreis Offenbach mit 23 neuen Gebäuden noch hinter dem Werra-Meißner-Kreis.

Rückläufig war im vorigen Jahr auch die Zahl der Bauanträge im Landkreis. Waren 2021 noch genau 400 genehmigt worden, waren es 2022 noch 370. Wobei die Zahl der genehmigten Anträge seit 2009 auf niedrigem Niveau zwischen 316 (im Jahr 2018) und 404 (2012) pendelt. Bis vor 20 Jahren hatte das Kreisbauamt jährlich noch 1200 Bauanträge zu genehmigen.

Arbeit gibt es im Bauhauptgewerbe im Kreis aber immer noch mehr als genug. Im März hatten die hiesigen Firmen im Baugewerbe den jüngsten Zahlen der Agentur für Arbeit zufolge 85 offene Stellen gemeldet. Im März 2022 waren 112 Mitarbeiter gesucht worden. Für 2022 hat das Statistische Landesamt in Wiesbaden 722 im Bauhauptgewerbe Beschäftigte ermittelt.

Materialpreissteigerungen und steigende Finanzierungskosten werden den Trend, dass immer weniger gebaut wird, in diesem Jahr 2023 verschärfen, schätzt Robert Kunz, der Obermeister der Bau-Innung Werra-Meißner. Dies zeige sich auch in der Rückgabe bereits reservierter Bauplätze. Der Fachkräfte und Nachwuchs-Mangel ist dennoch ein großes Problem. Das wachse in allen Bereichen der Bauwirtschaft weiter.