Klei/Hun/Doh nur remis, bleibt aber Tabellenführer

1:1 beim FC Bosporus Kassel

Hatte ein Tor auf dem Fuß: René Weska.

Witzenhausen. Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach kam am Samstagnachmittag beim FC Bosporus zwar nur zu einem 1:1 (0:1), verteidigte dadurch aber die Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga. „Auswärts ein Punkt – damit können wir natürlich leben. Und weil unser Ausgleich so spät fiel, ist das eher ein gewonnener Punkt, als zwei verlorene Zähler“, bewertete Klei/Hun/Doh-Trainer Goran Andjelkovic das Unentschieden.