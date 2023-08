Reha-Kliniken in Bad Sooden-Allendorf begrüßen Neuerung

Stärkeres Wunsch- und Wahlrecht der Patienten

+ © Thomas Kopietz Insgesamt sechs Kliniken in Bad Sooden-Allendorf kümmern sich um Rehabilitation. Archi © Thomas Kopietz

Wer nach einer Krankheit Hilfe benötigt, um wieder fit zu werden, kann sich eine Klinik wünschen.

Bad Sooden-Allendorf – Medizinische Rehabilitations-Maßnahmen haben vor allem ein Ziel: Die Patienten sollen schnell wieder in den Alltag zurückkehren können. Das gelingt am besten an einem Ort, an dem sich die Betroffenen wohlfühlen. Diesen zu finden und bei der Deutschen Rentenversicherung als dem Kostenträger durchzusetzen, ist seit 1. Juli leichter, da das Wunsch- und Wahlrecht für die Reha geändert wurde.

Wird nun der Wettbewerb der Reha-Kliniken untereinander stärker? In Bad Sooden-Allendorf gibt es sechs solcher Einrichtungen, allerdings behandeln sie teilweise unterschiedliche Erkrankungen. Welche Auswirkungen sehen sie durch die Stärkung der Patientenrechte?

Andree Vennen, Verwaltungsleiter der beiden Soodener Wicker-Kliniken Sonnenberg und Hoher Meißner, begrüßt die Verstärkung des Wunsch- und Wahlrechts. Die Motivation des Patienten sei ein wesentlicher Faktor für den Rehabilitations-Erfolg, sagt er. Insofern sei das Berücksichtigen deren Wünsche zur Wahl der Klinik ebenso essenziell. Vennen geht davon aus, dass „gerade unsere Häuser“ von den Neuerungen profitieren werden. Für Richard Töpfer, Chefarzt in der Sonnenberg-Klinik, ist es sogar „eine absolut überfällige Entwicklung“, dass die Patienten am Reha-Prozess aktiv teilnehmen und diesen mitgestalten dürfen.

Markus Hamp, Kaufmännischer Direktor der Reha-Klinik Werra und der Klinik Kurhessen in Sooden, verweist darauf, dass die Qualität der beiden Kliniken „mehrfach zertifiziert ist“. Die Kurhessen-Klinik wurde unter anderem im Bereich „Long-Covid-Erkrankungen“ mit dem „Stern“-Siegel „Deutschlands ausgezeichnete Rehakliniken 2023/24“ ausgezeichnet, in der Werra-Klinik der Bereich Orthopädie und Psychosomatik mit dem „Focus“-Siegel. Auch verweist er darauf, dass Patienten in der Werra-Klinik die Reha mit Haustier machen können.

Die Klinik Werraland in Sooden, die Prävention und Rehabilitation für Mutter beziehungsweise Vater und Kind anbietet, profitiert nicht von den für die Deutsche Rentenversicherung geltenden Neuerungen; sie wird durch die gesetzlichen Krankenkassen belegt. Gleichwohl begrüßt Vorstandsvorsitzende Dorothee Junkermann von der Werraland-Stiftung die Stärkung des Wahlrechts. Dadurch werde eine transparente Belegungs- und Zuweisungspraxis unterstützt, basierend auf Qualität und medizinischer Eignung statt auf Wirtschaftlichkeit.

Im Bereich der Onkologie hat sich das Einzugsgebiet der Reha-Anfragen seit Anfang Juli „deutlich erweitert“. Das hat Verwaltungsleiter Andree Vennen von der Sonnenberg-Klinik festgestellt, wie er berichtet.

Reha-Patienten erhalten seit 1. Juli geeignete Klinikvorschläge von der Deutschen Rentenversicherung (DRV), die sich aus den Qualitätsmerkmalen der Kliniken ergeben. Und der Internet-Auftritt der Sonnenberg-Klinik und auch der Klinik Hoher Meißner sei aktuell neu gestaltet worden, um noch transparenter zu informieren, teilt Vennen mit.

Er erwartet einen „weiterhin guten Zulauf“ für beide Häuser „aufgrund der Spezialisierung der Klinik Hoher Meißner und der außerordentlich guten Qualitätskennzahlen der Sonnenbergklinik.“ Und Dr. Volker Stück, Chefarzt in der Klinik Hoher Meißner, sagt: „Wir erwarten eine anhaltende Belegungssicherung.“

Die Klinik Hoher Meißner wird auch vom „stern“-Ranking 2023 empfohlen für eine Reha nach neurologischen Erkrankungen und für eine Nachversorgung in der Orthopädie. Und unter anderem die Sonnenberg-Klinik bietet laut „stern“ die „beste Anschlussheilbehandlung“ nach Krebserkrankungen.

Der Bereich der „sozialen Medien“ werde künftig stärker in die Außenwirkung mit aufgenommen, sagt auch Kaufmännischer Direktor Markus Hamp von der Reha-Klinik Werra und der Klinik Kurhessen. Er kündigt zudem an, dass die DRV in Kürze die trägerübergreifende Kommunikationskampagne „Reha hat ein Zuhause“ starten wird. Damit soll detailliert über Reha-Leistungen informiert und der Sozialversicherungsträger als Betreiber von bundesweit rund 90 eigenen Reha-Kliniken noch bekannter gemacht werden.

Lediglich von der Balzerborn-Klinik in Sooden wurden die Anfragen unserer Zeitung nicht beantwortet.

Mehr als 1000 Einrichtungen zur Auswahl

Um die Suche nach der passenden Klinik zu vereinfachen, hat die Deutsche Rentenversicherung das Portal meine-rehabilitation.de/pr-web/ eingerichtet. Dort sind mehr als 1000 Reha-Einrichtungen verzeichnet. Versicherte können zum Beispiel nach Krankheitsbildern filtern und bekommen Infos zur Qualität der Reha-Leistungen in der jeweiligen Einrichtung. (sff)