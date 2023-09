Klinikum kritisiert Formulierung nach vier Wochen

Von: Stefan Forbert

Mehr Leistungen als derzeit soll das Klinikum am Standort Witzenhausen künftig wieder vorhalten, ist Begehren von mehr als 7000 Petitions-Unterzeichnern. Archi © Nicole Demmer

Das Klinikum Werra-Meißner reagiert auf die Übergabe der Petitions-Unterschriften.

Witzenhausen – Mit einem Dank „für ihr Engagement“ an die Interessengemeinschaft (IG) leitet das Klinikum Werra-Meißner eine Erklärung zum Ergebnis der Petition „zum Erhalt des Krankenhauses Witzenhausen an Level-1n-Klinik“ ein. Die IG hatte ihre Unterschriftenaktion nach vier Wochen beendet und 7091 Unterstützer gezählt. Man freue sich darüber, erklärte Klinikum-Sprecher Florian Künemund, dass der Krankenhaus-Standort Witzenhausen so vielen Menschen am Herzen liege.

Allerdings sei der Klinikumsleitung auch wichtig zu betonen, dass die Formulierung der Petition „zum Erhalt“ in den vergangenen Wochen zu vielen Irritationen geführt habe. Obwohl eine Schließung des Standorts bei keinem Entscheidungsträger jemals zur Debatte gestanden habe, hätte die Petition dies viele Bürger vermuten lassen. Dies habe sich in Besorgnis des Personals widergespiegelt, als auch „zu erheblichen Problemen bei der Personalakquise geführt“.

Letztlich geht es der IG darum, so Künemund, dass die chirurgische Notfallversorgung in Witzenhausen wieder rund um die Uhr angeboten werden soll, was seit April nicht mehr der Fall ist. Wobei die 24/7-Versorgung in der Witzenhäuser Notaufnahme bei internistischen Fällen bestehen bleibe, wie er herausstellen möchte. Doch an der Regelung, dass Rettungswagen bei chirurgischen Notfällen nachts nun direkt das vom Wohnort nächstgelegene andere Krankenhaus ansteuern, werde nichts geändert, so Künemund. Das sei „nicht sinnvoll“, da „wirtschaftlich nicht mehr darstellbar“. Der Versorgungsbedarf hierzu sei mit zuletzt nur noch zwei Fällen pro Woche zu gering, zudem müsste man jede Nacht chirurgisches und anästhesistisches Personal vorhalten.

Die Umstellung seit April mit dem verstärkten Augenmerk auf ambulante Operationen im chirurgischen Bereich soll, so Künemund weiter, „der Sicherung und zukunftsfähigen Aufstellung des Klinikums in Witzenhausen dienen“. (sff)