Klinikum Werra-Meißner mit Millionen-Minus

Von: Stefan Forbert

Nach der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Werra-Meißner-Kreistags in der Stadthalle in Eschwege überreichte Beate Oetzel von der Interessengemeinschaft Krankenhausen Witzenhausen den Ordner mit der Dokumentation von 7091 Unterschriften zum Erhalt des Klinikum-Standortes Witzenhausen als Level-1n-Krankenhaus an Klinikum-Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin Nicole Rathgeber (Freie Wähler/links) und Klinikum-Geschäftsführer Christoph Maier. © Stefan Forbert

Chirurgie-Notfallambulanz am Standort Witzenhausen bleibt eingeschränkt

Werra-Meißner – Der Klinikum-Standort Witzenhausen wird auf keinen Fall zu einem Krankenhaus mit der Versorgungsstufe (Level) 1n, also mit Notfallversorgung in der Chirurgie täglich rund um die Uhr. Dafür hatte sich die Interessengemeinschaft Krankenhaus Witzenhausen (IG) jüngst stark gemacht und dafür binnen vier Wochen mehr als 7000 Unterstützer-Unterschriften gesammelt.

Zugleich besteht aber keinerlei Überlegung, den Klinikum-Standort im Norden des Landkreises aufzugeben – auch langfristig nicht. Das wurde während der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Kreistages am Montagnachmittag in der Stadthalle in Eschwege deutlich.

Dabei stellte Geschäftsführer Christoph Maier über eineinhalb Stunden lang die aktuelle wirtschaftliche und fachliche Situation des Klinikums Werra-Meißner sowie Konzepte zur Zukunftssicherung der Standorte vor. Zusätzlich hatten Freie-Wähler-Fraktion sowie SPD-/CDU-Koalition noch zahlreiche Fragen eingereicht.

Die weitere Erkenntnis, die die Ausschussmitglieder in der Sitzung gewinnen mussten: Die wirtschaftliche Lage des Klinikums stellt sich nach den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 mit jeweils einem leichten Überschuss schlechter dar als 2019, als ein Defizit von 2,75 Millionen Euro auszugleichen war. Für dieses Jahr geht Maier von einem Minus von rund 3 Millionen Euro aus. Und laut Prognose für 2024 erwartet er dann sogar ein Ergebnis von minus 4 Millionen Euro.

Schuld daran ist nach seinen Ausführungen der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen insbesondere auf die Energiekosten. Im Gegensatz zu Reinigungsfirma und Lieferanten könne ein von den Krankenkassen abhängiges Klinikum „die Preise nicht anpassen“.

Die Folge, da die Rücklagen zur Neige gehen: Im November werde der Kreis 500 000 Euro als überplanmäßige Ausgabe überweisen und die mit 13,3 Prozent an der Gesundheitsholding Werra-Meißner beteiligte Stadt Witzenhausen 77 000 Euro, kündigte Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin Nicole Rathgeber an. Und für 2024 würden 7,5 Millionen Euro erforderlich: 6,5 Millionen vom Kreis und 1 Million von Witzenhausen.

Einfluss der Politik auf Klinikum ist beschränkt

Der Einfluss des Kreisparlaments auf das Klinikum beziehungsweise die Gesundheitsholding Werra-Meißner ist beschränkt. Das Sagen in der Holding haben der Aufsichtsrat mit der Landrätin an der Spitze und die Gesellschafterversammlung. In diese Gremien wählen der Kreistag und das Parlament der Stadt Witzenhausen als Mitgesellschafterin ihre – aber nicht weisungsabhängigen – Vertreter. (sff)

