Konzert: Canadian Brass spielten in Witzenhäuser Liebfrauenkirche

Kultursommer Nordhessen

+ © Peter Scheunert Sie gaben alles und begeisterten: Die fünf Musiker von Canadian Brass unter der Leitung von Chuck Daellenbach an der Tuba in voller Aktion. © Peter Scheunert

Witzenhausen. Ein musikalisches Feuerwerk erlebten am Freitagabend mehr als 450 Besucher in der Liebfrauenkirche in Witzenhausen beim Konzert von Canadian Brass.