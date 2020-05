Den Krabblern auf der Spur: Nabu startet Zählaktion von Insekten

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) lädt ab Freitag, 29. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, zum Insektenzählen ein. Die bundesweite Mitmachaktion „Insektensommer“ läuft unter dem Motto „Zählen, was zählt“.

Ziel der Aktion ist es, auf die Bedeutung der Insekten aufmerksam zu machen und für ihren Schutz zu sensibilisieren.

Werner Haaß, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Roßbach erklärt: „Die kleinen Krabbler sind unentbehrlich für unser Ökosystem, da sie zur Vermehrung von Pflanzen und zur Fruchtbarkeit des Bodens beitragen. Außerdem sind sie die Nahrungsgrundlage für viele Singvögel.“

+ Werner Haaß, Vorsitzender des Nabu Roßbach, vor seinem Steingarten. © Raphael Digiacomo Klaus Raab, zweiter Vorsitzender des Nabu Roßbach betont, dass Artenvielfalt aus verschiedenen Gründen wichtig ist: Mehr Pflanzen führen zu mehr Insekten – und umgekehrt, da Insekten auch als Nützlinge im Obst- und Gemüseanbau enorm wichtig seien. Diesen Kreislauf der Biodiversität im Gleichgewicht zu halten, sei nicht schwer: Es reiche, einen Teil des Gartens sich selbst zu überlassen. Zum Beispiel könne man eine wilde Ecke einrichten; ein Teil des Gartens, in dem alles wachsen, blühen und krabbeln darf, wie es will. Hier sollte man so wenig wie möglich machen und der Natur ihren Lauf lassen.

„Man kann auch Teile des Gartens erst dann mähen, wenn die meisten Pflanzen bereits geblüht haben, also etwa ab Mitte Juni“, ergänzt Haaß.

Der Nabu Hessen teilt in einer Pressemitteilung mit, dass es in Deutschland nach Schätzungen etwa 33 000 Insektenarten gibt, über viele liegen noch keine Daten vor. Hier soll das Zählen der kleinen Tiere für mehr Klarheit sorgen und auf das Problem des Insektenschwunds hinweisen. „Seit Jahren registrieren wir einen Rückgang verschiedener Arten. Die Krefelder Studie zeigt, dass seit den 1980er Jahren ein Rückgang von bis zu 76 Prozent der Biomasse von Fluginsekten verzeichnet wurde“, so Haaß.

Gründe dafür seien intensive Landwirtschaft mit dem damit verbundenen Einsatz von Pestiziden, starker Straßenverkehr, schrumpfender Lebensraum und massive Leuchtmittel, die zum Beispiel bei Konzerten oder Sportveranstaltungen im Freien eingesetzt werden.

Nabu-Landesvorsitzender Gerhard Eppler ist sich bewusst, dass viele Menschen sich beim Zählen und Erkennen der kleinen Tiere schwertun: „Viele Naturbegeisterte fühlen sich davon überfordert und haben Angst, etwas Falsches zu melden. Doch diese Angst können wir ihnen nehmen“.

Grundsätzlich kann jedes gesehene Insekt gemeldet werden, um es den Teilnehmern jedoch einfacher zu machen, hat der Nabu für die erste Zählung acht Kernarten ausgewählt, nach denen besonders gesucht werden soll: Tagpfauenauge, Admiral, Asiatischer Marienkäfer, Hainschwebfliege, Steinhummel, Lederwanze, Blutzikade und Gemeine Florfliege.

„Um möglichst viele Insekten zu sehen, ist ein sonniger, warmer, trockener und möglichst windstiller Tag am besten geeignet“, rät der Biologe Eppler.

Bei der Suche kann die kostenlose Nabu-App „Insektenwelt“ helfen, Ergebnisse können auf insektensommer.degemeldet werden.

Für das Zählen von Insekten gibt der Naturschutzbund die folgenden Tipps:

An einem sonnigen und wildstillen Tag zählen und eine Stunde Zeit nehmen.

Einen schönen Ort wie einen Garten, eine Wiese, einen Wald oder am Wasser wählen.

Hilfsmittel nutzen: Lupe, Bestimmungsbuch oder Nabu-App und Zählhilfe (zu.hna.de/zählhilfe).

Jedes Insekt im Umkreis von zehn Metern zählen.

Höchste Anzahl jeder Insektenart notieren.

Ergebnisse auf insektensommer.de teilen.

Infos: Alle Infos zur Aktion gibt hier, Tipps zum zählen beim Insektentrainer auf dieser Internetseite. Anregungen für einen insektenfrendlichen Garten hat der Nabu hier zusammengetragen. Die Nabu-App „Insektenwelt“ gibt es für Android und IOS.