Künstlerin Katja Beilke entwirft weiteres Gemälde für die Witzenhäuser Innenstadt

Von: Wiebke Huck

Die Fassade soll bunt werden: Stadtplaner Kai Simon (von links), Künstlerin Katja Beilke, Bürgermeister Daniel Herz, Hausbesitzer Gustav Fischer und die Fachbereichsleiterin der Bauverwaltung, Anja Strecker vor der noch eintönigen Wand an der Kniegasse. © Wiebke Huck

Die Kirschenstadt ist bunt und wird immer bunter. 11 Meter hoch und insgesamt 96 Quadratmeter groß soll das Pop-Art-Gemälde werden, das in diesen Tagen an der Fassade von Gustav Fischers Haus an der Kniegasse entsteht. Der Entwurf kommt aus der Feder der Künstlerin Katja Beilke, bei der Ausführung wird sie von der Sandmalerin Anne Löper, die seit 2012 in Witzenhausen lebt, unterstützt.

Witzenhausen – Ein Jahr Planung ist dem neuesten Kunstprojekt in der Witzenhäuser Innenstadt vorangegangen. Denn es musste nicht nur geplant und entworfen, auch die Denkmalbehörde musste mit ins Boot geholt werden. Es gab einen Vororttermin, die Farben mussten abgesegnet und angepasst werden und dann wurde die Genehmigung erteilt.

Am Montagabend übertrugen Katja Beilke und Anne Löper mit Hilfe von Beamer und Gerüst die Konturen auf die Faser-Zement-Schindeln auf der Hauswand.

Mit einem Hubwagen, den Hausbesitzer Gustav Fischer für den Zeitraum der Arbeiten gemietet hat, wollen die beiden Künstlerinnen in luftige Höhe aufsteigen, um die Motive auf die Wand zu bringen. „Wir werden die Farben sorgfältig so abmischen, dass wir den Denkmalschutz berücksichtigen, aber trotzdem realistisch bleiben, ein Blatt ist nun mal grün und eine Banane gelb und das soll auch so bleiben“, sagt Katja Beilke, die froh ist, dass eine Lösung gefunden werden konnte.

Das Kunstprojekt wird von der Stadt Witzenhausen aus dem Topf „Zukunft Innenstadt“ gefördert. Denn es soll laut Stadtplaner Kai Simon dazu beitragen, die Innenstadt attraktiver zu machen.

„Wir schaffen durch die Kunstprojekte tolle Anlaufstellen, um auf die Innenstadt aufmerksam zu machen, die gut angenommen werden.“ Auch eine historische Altstadt mit Fachwerkfassaden kann Kunst und Farbe gebrauchen“, ergänzt Katja Beilke. Denn so würden mehr Menschen in die Innenstadt gezogen und man könne alt mit neu gut kombinieren.

Für Gustav Fischer ist die Gestaltung der Hausfassade ein Herzenswunsch, sagt er. 15 Jahre war er Geschäftsführer des Erntefestausschusses Witzenhausen und wünschte sich darum, dass das Pop-Art-Gemälde neben Elementen seiner Heimat auch einen Bezug auf das Erntefest nimmt. Seiner Heimatstadt etwas zu schenken, das Tradition und Lebensfreude symbolisiert, sei ihm und seiner Frau ein großes Anliegen.

Laut Katja Beilke soll das Herz in dem Entwurf Heimatliebe und Gastfreundschaft symbolisieren, die märchenhaften Umrandungen geben einen Hinweis auf die Grimmsche und durch die Märchen geprägte Geschichte der Stadt.

„Die Bananenpflanze steht für das Tropengewächshaus, eine Girlande in Erntefestfarben im Hintergrund lockert die Gestaltung auf und zeigt die Feier- und Lebensfreude der Einwohner der Stadt“, so die Künstlerin. Natürlich darf auch die Kirsche als Identifikationsmerkmal der Stadt nicht fehlen. „Eine Taube als Symbol für Frieden vollendet die Gestaltung und gibt einen Hinweis auf unsere weltpolitische Gegenwart und macht das Werk zu einem Zeitzeugnis im politisch-gesellschaftlichen Kontext.“ (hbk)