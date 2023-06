Kulturabend an der Johannisberg-Schule in Witzenhausen

Theater, Kunstwerke und Musik

+ © Isabell Füllgraf Ein Ratespiel aus Firmenlogos haben Levinia Schieferle (von links), Ali Alafrawi, Nathalie Wilhelm, Paolo Domeyer und Elyas Awlachew gestaltet. © Isabell Füllgraf

Nach pandemiebedingter Pause wurde am Mittwoch wieder ein Kulturabend in der Johannisberg-Schule in Witzenhausen ausgerichtet. Dafür hat der Fachbereich Ästhetische Bildung der Schule, der die Unterrichtsfächer Musik, Kunst und Darstellendes Spiel umfasst, mit den Schülern Lieder und Theaterstücke eingeübt und Kunstwerke erschaffen.

Witzenhausen – Die drei Fächer wurden zu einem Fachbereich zusammengelegt, weil nur wenige Lehrer diese unterrichten, und so Projekte, wie der Kulturabend, einfacher koordiniert und umgesetzt werden können, berichtete Anna Mattern, die Leiterin des Fachbereichs.

Die Klasse 6a stellte an diesem Abend ihre Werke zum Thema „Gefühle und Objekte“ aus, wobei die Schüler Emotionen in einer Collage, auf Fotos oder selbstgemalten Bildern, als Comic oder in einem Schuhkarton darstellten. Gewählt wurden unter anderem Emotionen wie glücklich sein, frei sein, Hass oder Hunger. ,,Eine Emotion so darzustellen, war sehr spannend“, berichtete Schülerin Lena Gottschalk.

Die Parallelklasse 6d arbeitete zum Thema ,,Werbeausschnitte“, wozu die Schüler Teile bekannter Firmenlogos in einer Collage abbildeten. Dadurch entstand eine Art Ratespiel, erläuterte Schüler Paolo Domeyer. Über eine große Leinwand auf der Bühne wurden die Kunstwerke nochmal einzeln in einer Diashow abgespielt.

+ Im Kunstunterricht haben Sarah Stöber (von links), Grace Killig und Marlene Dietrichs Emotionen bildlich dargestellt. © Privat

Neben der Ausstellung fand ein Programm auf der Bühne statt. Dort sang der Chor der Klasse 6a zwei Musikstücke und führte das Publikum moderierend durch den Abend.

Die Klasse 5f sang ebenfalls ein Lied und trommelte zu einer Schiarazula, einem mittelalterlichen Tanz. Zudem servierten sie ein ,,musikalisches Menü“, in dem sie Worte wie ,,Lauchsuppe“ so trommelten, wie sie ausgesprochen werden.

Im Englischunterricht beschloss die Klasse 8b, etwas für die Sechstklässler vorzuführen. Sie schrieben ein Theaterstück auf Englisch, das eine Unterrichtsstunde bei „Herrn Müller“ aus ,,Fack ju Göhte“ thematisierte. Auch fanden sich Figuren aus „Star Wars“ unter den Schülern, die plötzlich anfingen, sich zu bekämpfen.

Außerdem zeigte die Klasse 6f die dritte Szene ihres einstudierten Theaterstücks ,,Das einsame Gespenst Willi“. Schließlich gab die Gitarren-AG noch zwei Musikstücke samt Tanzeinlage zum Besten.