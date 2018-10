Landtagskandidat Michael Göbel will für die FDP nach Wiesbaden 

Tritt für die FDP an: Michael Göbel will für die gelb-blaue Partei in den Wiesbadener Landtag einziehen.

Witzenhausen. „Ob man mich Michael oder Zwiebel nennt, ist mir egal. Ich höre auf beides“, sagt FDP-Landtagskandidat Michael Göbel.

Zwiebel? Genau. Den Namen hat er weg, seit er sich als siebenjähriger Knirps in einer Volkstanzgruppe beim Bändertanz auf der Burg Ludwigstein vertanzte und damit die Bänder verhedderte. Lagenweise – wie eine Zwiebel.

Der Tanz war damit zu Ende, der Name blieb – ebenso wie die Verbundenheit zur Burg Ludwigstein auf der fast jedes Jahr die Europäische Jugendwoche stattfindet. Hier ist Michael Göbel als Vorsitzender des Arbeitskreises ebenso mit dabei wie beim Erntefest Witzenhausen als Kommiteederich.

Und auch in der Politik mischt er mit. „Mir reichen drei bis vier Stunden Schlaf“, sagt Göbel lachend auf die Frage, wie er alles unter einen Hut bekommt. Für ihn sei die Vereinstätigkeit genauso Entspannung wie Zeit mit der Familie, in der es für alle einen eng getakteten Zeitplan gibt. „Aber so, dass wir auch immer Zeit zusammen haben.“

Apropos Zeitmanagement: „Dritte behaupten, ich könne gut organisieren und delegieren“, sagt Göbel, der nicht immer Mitglied der FDP war. Angefangen hat er 1990 als Sozialdemokrat. Eine Zeit, als die SPD in der Region noch konservative Wirtschaftspolitik betrieb, so Göbel.

„Das hat sich allerdings im Laufe der Zeit geändert und irgendwann ist es mir so gegen den Strich gegangen, dass es nicht mehr ging.“ Er trat aus und wollte sich politisch neu orientieren. „Die CDU stand für mich wegen Volker Bouffier nicht zur Disposition“, erinnert sich Göbel. Bernd Lucke, den er bereits kannte, stellte ihm seine Ideen vor, in denen die Einhaltung der Maastricht-Verträge gefordert wurde. Göbel sagte das zu, er fuhr zur Gründungsversammlung der AfD nach Berlin.

„Das Programm war wirtschaftlich konservativ, aber nicht rechts“, erinnert sich Göbel. Dann seien jedoch die Antrittsreden von Frauke Petry und Alexander Gauland gekommen und einige Tage später habe er noch die Rede eines hessischen AfD-Mitglieds gehört: Das habe ihn dazu veranlasst, sofort mit der AfD abzubrechen, sagt Göbel. „Das ist in keiner Weise für mich vertretbar.“

Lange parteipolitisch heimatlos, wurde Göbel dann von Geschäftsleuten aus Witzenhausen, die ebenfalls politisch aktiv sind, angesprochen, ob er nicht Mitglied der FDP werden will, berichtet er. Was folgte, war vor rund zweieinhalb Jahren der Parteieintritt.

Er will den Altkreis Witzenhausen in Wiesbaden vertreten sehen, sagt Göbel auf die Frage, warum er für den Landtag kandidiert. Eine gute Gewerbeanbindung an die A44 nennt er unter anderem als Schwerpunkt-Thema – ebenso wie den Zusammenschluss von Gemeinden für Logistikzentren, die zurzeit „katastrophale“ Ausstattung der Schulen mit Lehrern und die Digitalisierung. Hier müsse für den ländlichen Raum mehr Geld in die Hand genommen werden, betont Göbel.

Und die Reaktion seiner Frau, als er ihr von den Plänen berichtete, für den Landtag zu kandidieren? Da kam laut Göbel eine klare Antwort: „Mach doch.“

Zur Person

Michael Göbel ist 50 Jahre alt und wurde im Witzenhäuser Ortsteil Dohrenbach geboren, wo er auch wohnt. Nach einer Lehre zum Bäcker absolvierte Michael Göbel eine Ausbildung zum Industriekaufmann und – nebenher – zusätzlich zum Versicherungskaufmann. Danach folgte das Studium zum Versicherungsfachwirt.

Er ist als freiberuflicher Versicherungsmakler in Witzenhausen tätig. Michael Göbel ist in zweiter Ehe verheiratet. Er hat einen 18-jährigen Sohn, eine zwölfjährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn.