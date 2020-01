Lara Thiele und Bianca Costa sind die neuen Sportcoaches in Witzenhausen

Klettern, Wandern, Eislaufen – Lara Thiele und Bianca Costa haben viele Ideen, um Menschen in Bewegung zu bringen und gleichzeitig zu integrieren. Die beiden Frauen sind die neuen Sportcoaches von Witzenhausen.

Seit Dezember 2019 sind die Studentinnen im Amt. „Der Job ist flexibel und wir können kreativ sein“, sagt Thiele. Mit ihrer Kollegin hat sie bereits eine erste Aktion gestartet und war mit elf Teilnehmern klettern. „Das hat uns bestätigt, dass die Menschen hungrig danach sind, es auszuprobieren“, sagt die 34-Jährige. Als Nächstes steht für Samstag, 1. Februar, Eislaufen in Göttingen auf dem Programm. Außerdem wollen Thiele und Costa das bisherige Wanderangebot beibehalten.

Bei ihren Angeboten ist ihnen wichtig, nicht nur Migrantinnen anzusprechen. „Wir wollen bewusst auch Einheimische einladen“, sagt Thiele, die von Bianca Costa erfahren hat, dass die Stellen der Sportcoaches frei sind.

Costa stammt aus Brasilien, studiert seit 2015 in Witzenhausen und gehört seit 2018 der Fachschaft an, für die sie gerne Aktivitäten organisiert. Jetzt tut die 32-Jährige dies auch als Sportcoach und stellt erste Ideen für Angebote vor: Schwimmen, Radkurse und Selbstverteidigung sind nur einige davon. Und die beiden Sportcoaches wollen die Olympischen Spiele, die in diesem Jahr stattfinden, nach Witzenhausen holen, erklärt Thiele. Dabei könnten die Teilnehmer typische Sportarten aus ihren verschiedenen Herkunftsländern absolvieren – für Witzenhausen wäre das dann Kirschsteinspucken. Zudem soll nicht nur selbst gesportelt werden. Auch Ausflüge zu Profi-Veranstaltungen wie Eishockey bei den Kassel Huskies stehen auf der Agenda.

Seit fünf Jahren gibt es die Sportcoaches in Witzenhausen, seit drei Jahren sind die Stellen doppelt besetzt: Ein Coach mit Migrationshintergrund, einer ohne, erklärt Katja Eggert, Beauftragte für Gleichstellung und Integration. Dann gebe es eine höhere Fördersumme. Ein Teil dieses Geldes geht für Integrationsarbeit an die Sportvereine der Stadt.

Zudem berichtete Eggert, dass die Stelle von Zara Kanaani bei der Servicestelle für Integration und freiwilliges Engagement um fünf Jahre verlängert wurde. „Wir sind eine der wenigen Kommunen in Hessen, die so Flagge zeigt“, so Eggert.

Wer an den Veranstaltungen der Sportcoaches teilnehmen möchte oder selbst ein Angebot hat, kann sich an Zara Kanaani wenden.

Kontakt: E-Mail zara.kanaani@witzenhausen.de oder Tel. 0 55 42/50 81 17