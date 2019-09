LFV-Glück in nur acht Minuten

Nach 0:2 ein 3:2

+ © Per Schröter Da jubeln sie wieder: Mittendrin im Pulk seiner Spieler ist Trainer, Torschütze und Geburtstagskind Alexandru Cucu (Dritter von links). Links daneben Lukas Dickel und Oleksandr Vasylchenko. © Per Schröter

Grebenstein – Wer soll Aufsteiger Lichtenauer FV in der Fußball-Gruppenliga überhaupt noch stoppen? In eindrucksvoller Art und Weise setzte sich der Spitzenreiter am Samstag mit 3:2 (0:1) beim härtesten Verfolger durch, brachte Tuspo Grebenstein die erste Saisonniederlage bei und drehte dabei wie schon vor einer Woche einen 0:2-Rückstand zum Triumph um.