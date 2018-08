Lichtenauer FV gewinnt das Spitzenspiel beim VfL Wanfried

Freitagspiele in der Kreisoberliga

Rüde gestoppt: Fürstenhagens Jonas Haupt (re.) wird von Meißners Thomas Lehmann zu Fall gebracht. Der TSG feierte mit dem 3:1-Heimsieg den ersten Saisonsieg im vierten Spiel.

Witzenhausen. Im vierten Anlauf hat es für den TSG Fürstenhagen endlich geklappt. Der Gruppenliga-Absteiger siegte am Freitagabend gegen Meißner mit 3:1, die TSG BSA sogar mit 5:0 in Niederhone. Das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten in Wanfried gewann der Lichtenauer FV mit 2:0. Dagegen unterlag der FC Großalmerode in Weidenhausen mit 0:6.