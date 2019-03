Lichtenauer FV  peilt Revanche beim FC Großalmerode an

Witzenhausen – Auf den ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause dürfen sich am Sonntag (alle 15 Uhr) die Vereine der Fußball-Kreisoberliga freuen.

FC Großalmerode - Lichtenauer FV. In einem Punkt sind sich die Verantwortlichen beider Vereine einig. „Endlich geht es wieder los“, sagen Großalmerodes Trainer Stefan Koch und Lichtenaus Sportlicher Leiter Erkan Kilci unisono. Und beide Klubs setzen zum Auftakt auf ihre Neuzugänge. Die Großalmeröder, die jeden Dienstag auf dem Kunstrasenplatz der Polizei in Kassel trainieren, können in den verbleibenden Partien der Rückrunde auf vier Polizisten bauen. „Die werden zwar nicht in jedem Spiel dabei sein, können uns aber mit ihren Gastspielgenehmigungen helfen“, sagt Koch. Drei dieser sich in der Ausbildung befindlichen Polizisten werden am Sonntag dabei sein. „Auch wenn wir sie in der Vorrunde geschlagen haben, ist der LFV klarer Favorit. Wir wollen sie aber wieder ärgern. Eigentlich kann man den Lichtenauern aber schon zum Titel und Aufstieg gratulieren“, sagt der FCG-Coach. Davon will Lichtenaus Sportlicher Leiter aber nichts wissen. Angesichts von sieben Zählern Vorsprung und einem Nachholspiel in der Hinterhand ist der Titel aber zum Greifen nahe. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, betont Kilci. Rene Krein wurde für seine Rote Karte in Wanfried für zwei Spiele gesperrt. Sergej Fondus und Lukas Dickel werden deshalb die Innenverteidigung bilden. Erstmals am Ball sind die beiden Winter-Neuzugänge: Mittelfeldspieler Benjamin Orschel und Stürmer Milos Galin, der zuletzt in der Zweiten Liga in seiner Heimat Bosnien spielte. Kilci: „Wir wollen gut reinkommen in das neue Spieljahr und uns die ersten drei Punkte holen.“

SG Meißner - TSG Bad Sooden-Allendorf. Der Vorletzte trifft auf den Dritten: Die Rollen sind vor dem Duell klar verteilt. „Wir spielen fast in Bestbesetzung und wollen alles versuchen“, kündigt Meißner-Trainer Norbert Toby an. Sollte das in Laudenbach angesetzte Spiel dort nicht stattfinden können, wird die Partie nach Velmeden verlegt. Der TSG wurden wegen zu wenig Schiedsrichter zwei Punkte abgezogen. „Deshalb sind wir nur noch Dritter. Wir brauchen aber jeden Punkt für unser großes Ziel Platz zwei“, betont BSA-Coach Jörg Immig.

SG Frieda/Schwebda/Aue - SSV Witzenhausen. Beim Tabellenvierten ist das Schlusslicht nur krasser Außenseiter. Der Start ins neue Jahr ging für den SSV vor zwei Wochen beim 0:4 gegen Meißner aber gründlich schief. Und das Hinspiel gegen FSA dürfte auch keinen Mut machen: Denn die SG kam damals zu einem lockeren 3:0-Erfolg.

SG Sontra - Rot-Weiß Fürstenhagen. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Zehnten wären die Gäste um Trainer Thomas Hühner schon über einen Punkt froh. „Hauptsache wir spielen nicht auf dem Hartplatz“, sagt der RW-Vorsitzende Holger Nolte. Fehlen werden vermutlich Torhüter Michael Quinting und Mittelfeldspieler Sebastian Scholz. raw