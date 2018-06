Der Lichtenauer FV will attraktiver werden

Hessisch Lichtenau. Wie stellt man einen Fußballverein für die Zukunft auf? Diese Frage beschäftigt die Verantwortlichen des Kreisoberligisten Lichtenauer FV schon seit längerer Zeit. Doch jetzt hat der ambitionierte Klub, der seit einigen Jahren den Aufstieg in die Gruppenliga anpeilt, eine Antwort gefunden. Der LFV sucht sein Glück künftig in einer Partnerschaft mit einem Sponsor: Gerhard Klapp, Unternehmer aus Hessisch Lichtenau, wird den Lichtenauer FV ab jetzt unterstützen.

Vor etwa sechs Monaten gab es erste Gespräche zwischen dem Verein und Gerhard Klapp. „Wir wollen die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein besser fördern, wir wollen den gesamten Jugendbereich besser aufstellen“, sagt Lichtenaus Sportlicher Leiter Erkan Kilci. Gefördert werden sollen alle Altersklassen, von den Bambinis bis hoch zu den A-Junioren. „Wenn man die Struktur nicht verbessert, die ganz jungen Spieler nicht fördert, dann wird es bei den Mannschaften auf Großfeld schwierig, in höheren Spielklassen gute Leistungen abzurufen“, betont Jugendleiter Joao Azevedo.

Ein wesentlicher Bestandteil soll künftig die Förderung der Trainer werden. Bisher seien die Übungsleiter durchweg ehrenamtlich tätig gewesen. „Eine Anerkennung verdienen unsere Trainer aber“, sagt Azevedo, der betont, dass diese Förderung der Trainer vom neuen Sponsor künftig voll unterstützt werden wird. „Unser Verein wird attraktiver, wenn die Kinder und Jugendlichen Spaß am Fußball haben. Wir müssen ihnen etwas bieten. Wenn ein Jugendbereich attraktiv ist, dann spricht sich das herum“, hofft Azevedo. Aktuell spielt kein Jugendteam des LFV in der Gruppenliga. Der Jugendbereich ist seit Jahren rückläufig. Künftig wolle man leistungsorientierten Fußball, aber auch Breitensport anbieten. „Die Förderung der Firma Klapp nehmen wir mit offenen Armen an. Das erleichtert unsere Arbeit“, sagt Azevedo.

Eine ganz wichtige Rolle soll der geplante Kunstrasenplatz einnehmen. Der ist zwar noch nicht gebaut, soll aber zur Wintersaison betriebsbereit sein. „Das verbessert unsere Möglichkeiten enorm“, sagt Kilci, auch wenn sich der LFV dann den Platz mit den Vereinen Fürstenhagen, Hopfelde, Walburg und Velmeden teilen muss.

Aufstieg in die Gruppenliga

Zur Förderung durch das Unternehmen Klapp Cosmetics gehört auch der Seniorenbereich. „Was bringt es uns, wenn wir einen guten Jugendbereich, aber kein attraktives Herrenteam haben“, gibt Kilci zu bedenken. Langfristig peilt der LFV deshalb die Gruppenliga an. Im kommenden Jahr, betont Kilci, feiert der Lichtenauer FV seinen 100. Geburtstag. „Da würde ein Aufstieg wirklich gut passen.“