Lucas und Jacob Rode treffen für Hebenshausen/Werra

Bad Sooden-Allendorf – Riesenjubel herrschte am Sonntagnachmittag bei den B-Jugendfußballern der JSG Hebenshausen/Werra. Nach dem Kreisliga-Meistertitel im Sommer sicherte sich das Team von Trainer Tizian Rode jetzt auch den des Futsal-Hallenkreismeisters.

„Ich bin stolz auf die Jungs und freue mich riesig für sie“, meinte Rode nach dem 2:0-Finalerfolg über die JSG Reichensachsen/Kammerbach/Hitzerode. Schon auf dem Weg dorthin hatten die Hebenshäuser einen souveränen Eindruck hinterlassen. Sowohl in der Vorrunde als auch in der Zwischenrunde hatten sie ihre jeweiligen Gruppen gewonnen, um dann beim Endrundenturnier in der Rhenanus-Sporthalle in Bad Sooden-Allendorf punktgleich mit Reichensachsen/Kammerbach/Hitzerode als Zweiter ins Halbfinale einzuziehen.

Dabei konnten die Hebenshäuser in Gruppe 2 nach den Siegen über den JFV Werra-Meißner Eschwege (2:0), die JSG Lossetal/Lichtenau (5:1) und die JSG Lossetal/Lichtenau II (2:1) die abschließende 1:3-Niederlage gegen den späteren Finalgegner gut verschmerzen.

Im ersten Halbfinale tat sich das Team von Tizian Rode dann gegen die JSG Witzenhausen/Großalmerode, die sich punktgleich mit der TSG Bad Sooden-Allendorf den Sieg in Gruppe 1 gesichert hatte, überraschend schwer.

Nachdem die Hebenshäuser zehn Minuten lang angerannt waren, mit ihren Schüssen aber immer wieder am bärenstarken JSG-Keeper David Herzer gescheitert waren, sorgte Lasse Blank nach Vorarbeit von Jacob Rode für den erlösenden Siegtreffer. Noch packender ging es im zweiten Semifinale zu, wo die TSG Bad Sooden-Allendorf gegen Reichensachsen/Kammerbach/Hitzerode zwar das klar bessere Team war, jedoch weder in der regulären Spielzeit noch in der fünfminütigen Verlängerung den Ball an JSG-Keeper Dominik Weiss vorbei brachte. Weiss war es dann auch, der im anschließenden Sechsmeterschießen gleich den ersten Ball von Moritz Kleeberg parierte und seinem Team den Weg ins Finale ebnete.

Dort jedoch verließen die JSGer dann die Kräfte. Obwohl Hebenshausen/Werra nicht an die starke Leistung aus dem Halbfinale anknüpfen konnte, war der Favorit das bessere Team und sicherte sich durch zwei sehenswerte Treffer der Zwillinge Lucas (8. Min.) und Jacob Rode (10. Min.) den Wanderpokal des Futsal-Kreismeisters.

„Wir haben heute eine hervorragende Endrunde gesehen“, war Klassenleiter Harry Niebeling am Ende voll des Lobes für alle Akteure. Vor allem die Qualität der Torhüter habe ihn begeistert und lasse für die Zukunft in den Vereinen einiges erwarten. Die JSG Hebenshausen/Werra nannte Niebeling „einen völlig verdienten Sieger“, wobei Finalgegner Reichensachsen/Kammerbach/Hitzerode nach dem anstrengenden Halbfinale am Ende die Körner gefehlt hätten. Beiden Teams drückte der Klassenleiter bei der Regionalmeisterschaft die Daumen, die am 17. Februar in Illertal/Berkheim stattfindet. per