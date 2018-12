38-Jähriger bedroht in Witzenhausen Weihnachtsmarkt-Besucher mit Hackebeil

Ein 38-jähriger Mann hat am Samstagabend Besucher des Weihnachtsmarktes in Witzenhausen mit einem Hackebeil bedroht. Er wurde festgenommen.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 14.46 Uhr - Gegen 20.30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, deren Anrufer von einem Mann berichteten, der mit erhobenem Arm und mit dem Beil in der Hand von der Fußgängerzone kommend in Richtung Weihnachtsmarkt lief. Dort soll er mit dem Beil umhergefuchtelt und mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben, sodass sich mehrere Besucher des Marktes bedroht fühlten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei handelt es sich um einen 38-jährigen ausländischen Staatsbürger aus Bornhagen, der stark alkoholisiert war. Laut Polizei machte der Mann keine konkreten Schlagbewegungen mit dem Beil und verletzte auch niemanden.

Nachdem der Mann mit dem Beil herumgefuchtelt hatte, verließ er das Gelände des Weihnachtsmarktes und stieg auf ein Fahrrad, das er in Höhe einer Apotheke abgestellt hatte. Kurz darauf nahmen Beamte der Polizeistation Witzenhausen den 38-Jährigen in der Fußgängerzone fest.

Das Beil fanden die Polizisten bei einer anschließenden Suche im Bereich des Marktes in einem Pflanzenrondell und stellten es sicher.

Der 38-Jährige, der sich laut Polizeiangaben höchst aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamten verhielt, wurde zur Ausnüchterung und für weitere polizeilichen Ermittlungen in Gewahrsam gebracht. Zudem wurde ihm Blut abgenommen, um zu ermitteln, wie viel er getrunken hatte.

An den Ermittlungen zum Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt ist auch die Staatsanwaltschaft Kassel beteiligt.

Mann war Standbetreibern aufgefallen

Der Vorfall war auch am Sonntag Gesprächsthema auf dem Weihnachtsmarkt in Witzenhausen. Eine Standverkäuferin berichtete, der Mann sei sehr betrunken gewesen und habe Frauen mehrfach unangemessen angesprochen – er sei dabei sehr penetrant vorgegangen. Ihr Partner sei zu dem Mann hingegangen, um ihn zu stoppen. Dieser sei daraufhin ausfallend geworden.

Andere Verkäufer erzählten, ihnen sei lediglich die Polizei aufgefallen, die die Standbetreiber um Hinweise gebeten habe. Eine Mitarbeiterin erzählte, der 38-Jährige sei in der Stadt bereits öfter aufgefallen. Auf seinem Fahrrad sei er durch eine Gruppe Jugendlicher gefahren und habe dabei mit einem Messer hantiert. Auch vorher sei sein Verhalten äußerst gefährlich gewesen, da der Weihnachtsmarkt am Samstagabend gut besucht gewesen sei und in der Menschenmenge schnell jemand hätte verletzt werden können.