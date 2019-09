Mann fordert in Witzenhausen von Passanten Zigaretten und schlägt dann zu

Wegen Raubes muss sich ein 39-jähriger, „amtsbekannter“ Witzenhäuser verantworten, der am Sonntag gegen 11 Uhr einem 26-Jährigen gewaltsam Zigaretten und ein Feuerzeug entrissen hat.

Laut dem Polizeibericht fragte der Betrunkene den 26-Jährigen „An der Bohlenbrücke“ nach einer Zigarette, was dieser jedoch ablehnte. „Der 39-Jährige versetzte ihm daraufhin einen Faustschlag in die Magengegend und entwendete aus der Brusttasche des Hemdes eine angebrochene Zigarettenpackung samt Feuerzeug“, so ein Polizeisprecher. Der Mann sei Richtung Innenstadt geflüchtet, der 26-Jährige habe ihn verfolgt und mit Pflastersteinen beworfen – ohne zu treffen. Die von Zeugen alarmierte Polizei nahm den Mann auf dem Marktplatz fest. Ein Atemtest wies bei ihm knapp zwei Promille Alkohol auf.

