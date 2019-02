Marathon-Mann Jonas Blum in Jubelpose

Tischtennis-Verbandsligist SV Ermschwerd siegt mit 9:6

+ © Eckehard Meyer Arme hoch nach dem Triumph: Völlig losgelöst ist Jonas Blum nach seinem zweiten gewonnenen Einzel. © Eckehard Meyer

Ermschwerd – Was für ein Spiel, was für ein Sieg und was für ein Jonas Blum. Nach seinem entscheidenden Schlag zum 9:6-Gesamttriumph gab es für den Youngster im Trikot des Tischtennis-Verbandsligisten SV Ermschwerd kein Halten mehr. Zu Fäusten geballte Hände hoch in der Luft, ein Jubelschrei nach dem erlösenden Punkt und dann die Glückwünsche der Mitstreiter und die Arme der begeisterten Fans auf den Schultern.