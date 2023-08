Mint-Messe findet am 17. September auf dem gemeinsamen Campus der Witzenhäuser Johannisberg-Schule und der Beruflichen Schulen statt

Von: Wiebke Huck

Bei der Mint-Messe im vergangenen Jahr zeigte die Roboter-AG der Johannisberg-Schule zwei ihrer Modelle. Archi © Per Schröter

Unter dem Motto „Entdecken, Experimentieren, Konstruieren, Informieren“ findet am Sonntag, 17. September, bereits zum zehnten Mal die Mint-Messe in Witzenhausen statt.

Witzenhausen – Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben die Organisatoren als Veranstaltungsort wieder den Schulcampus der Beruflichen Schulen und der Johannisberg-Schule in Witzenhausen gewählt.

Laut Ankündigung bietet die Mint-Messe faszinierende Einblicke in die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mehr als 60 Aussteller präsentieren von 11 Uhr bis 17 Uhr eine Vielzahl an Spielen und interaktiven Informationen. Die Messe bietet darüber hinaus die Möglichkeit für Eltern, Schülerinnen und Schüler, sich über das breit gefächerte Bildungsangebot der Johannisberg-Schule und der Beruflichen Schulen zu informieren, wie bei einem Tag der offenen Schultür.

Das erklärte Ziel der Veranstaltung ist es, laut Gerd Semmler, dem Mint-Beauftragten im Werra-Meißner-Kreis, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Impulse für ihre berufliche Zukunft zu geben. Wichtig dabei seien der Dialog mit den Ausstellern und die praktischen Erfahrungen, die überall auf der Messe gesammelt werden können. Dazu käme laut Semmler die Erkenntnis, dass Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vielfältige Facetten bieten und möglicherweise eine Perspektive für die eigene Zukunft darstellen.

Eltern, Großeltern und Lehrkräfte können die Mint-Messe nutzen, um jungen Menschen Orientierungshilfe zu geben.

Ein Highlight soll laut Gerd Semmler der Brillux-Showtruck sein, der den Besuchern unter dem Motto „Deine Zukunft ist bunt“, auf anschauliche Weise Wissen rund ums Maler- und Stuckateurhandwerk vermittelt.

Das mobile Ausstellungsmodul „Urknall unterwegs“ führt die Gäste in die faszinierende Welt der Teilchenphysik ein und zeigt auf, warum sie und viele andere Formen der Grundlagenforschung für die Gesellschaft so wichtig sind. Und im Fahrsimulator der Roadshow des Auto- und Reiseclubs Deutschland können Besucher ihre Fahrkünste testen.

Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren haben die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Eltern im Schulplanetarium die spannende und kindgerechte Story „Magic Globe“ zu erleben.

„Tauchen Sie ein in die Welt der Wissenschaft und Technik und lassen Sie sich von den zahlreichen Angeboten der Messe am 17. September begeistern“, heißt es in der Einladung.

Mit dabei sein wird unter anderem der Ortsverband Hoher Meißner vom Deutschen Amateur-Radio-Club. Die Funkamateure wollen den Besuchern einen Funkkontakt mit der Antarktis Forschungsstation „Neumayer-Station III“ ermöglichen. Der Besatzung können am Mikrofon Fragen gestellt werden. Außerdem gibt es das Angebot für die Schüler selbst einen Morsesummer zusammenzulöten und das sogenannte Morsediplom abzulegen. Der Eintritt zur Mint-Messe ist frei. (hbk)

Junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften begeistern Mit dem Ziel, junge Menschen für die Technik und Naturwissenschaften zu begeistern und Fachkräfte für die Mint-Bereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu gewinnen, gab es 2011 erstmals in Witzenhausen die Messe „Technik zum Anfassen“. Aufgabe des Vereins „Mint im Werra-Meißner-Kreis“ ist die Planung und Durchführung der jährlich stattfindenden Mitmach- und Erlebnismesse. Die Messe „Technik zum Anfassen“ steht für eine nordhessen- und südniedersachsenweite, gelungene Kooperation von Wirtschaft, Wissenschaft, Schulen, Vereinen, Kitas und Politik zur Förderung des Fachkräftenachwuchses. „Als Veranstaltung ist sie wegen ihrer Vielfalt an Ausstellern, Exponaten, Mitmachexperimenten und einem unterhaltsamen Live-Programm bei den Besucherinnen und Besuchern beliebt“, so Mint-Botschafter Gerd Semmler. (hbk)