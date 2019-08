Mittelalterliches Fest mit tausenden Besuchern auf Burg Hanstein

Tausende von Besuchern besuchten dafür die Burg. Es gab mittelalterliche Schaukämpfe zu sehen, alte Handwerkskünste zu bestaunen in der Schmiede und der Seilerei, die Besucher konnten sich Blumenkränze in die Haare flechten lassen und verschiedene Musikgruppen zogen über das Burggelände mit Dudelsack, Schalmei und Flöten.

Die Gäste bekamen einen Eindruck vom Leben im Mittelalter, als die Menschen in Zelten schliefen und Tierfelle zum Schutz gegen die Kälte trugen. Die Besucher konnten sich selbst im mittelalterlichen Stil ausstatten, Trinkhörner, Gewandungen aus Leinen, Taschen aus Filz, Tücher und Kopfbedeckungen kaufen.

Besonders bei den Kindern beliebt war die Möglichkeit, ihr Geschick mit Pfeil und Bogen oder beim Armbrustschießen zu testen. Seit mehr als 20 Jahren findet das Hansteiner Burgfest am ersten Augustwochenende statt. Die Organisatoren legen großen Wert auf Authentizität, gestalten ihr Fest aber so, dass es auch für alle, die bisher keine Berührung mit dem Mittelalter hatten, ein Vergnügen ist.

+ Die mittelalterliche Band Ohrenpeyn unterhielt die Besucher sehr gekonnt mit Dudelsack und Schalmei, Rüdiger, der Rotbart hatte so manchen schelmischen Scherz im Gepäck. © Wiebke Huck

Vor allem Familien ließen sich am Wochenende auf Burg Hanstein in eine andere Zeit entführen, aber auch jeder Fan kam voll auf seine Kosten. Die Mitglieder der Spielmannsgruppe Ohrenpeyn luden die Besucher zum Tanzen ein und sprachen vor allem die Kinder mit ihrer offenen und lockeren Art und dem passenden Humor an, als sie im Schatten der Burg ihre Lieder über Seefahrer und holde Maiden sangen.