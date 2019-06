Musik und Kurzweil für die ganze Familie in Witzenhausen

Rekord: Fast 1500 Besucher wurden an den zwei Tagen des Come2gether-Festivals gezählt

+ © Wiebke Huck Auftritt in der Abendsonne: Fabian Haupt mit seiner Band spielte auf der großen Bühne beim Come2gether-Festival und hatte Pop und Poesie im Programm. © Wiebke Huck

Witzenhausen – Das Come2gether-Festival in Witzenhausen wächst jedes Jahr ein bisschen mehr. In diesem Jahr kamen zu den vielen tollen Bands mit abwechslungsreichem Musikangebot bunte Lichtinstallationen, die den Platz bei Einbruch der Dunkelheit in eine besondere Atmosphäre tauchten.