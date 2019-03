Nach Info-Abend in Unterrieden: Skepsis zum Suedlink bleibt

250 Personen informierten sich über Stromtrasse

+ © Friederike Steensen Viele Fragen hatten die rund 250 Besucher beim Info-Abend zur geplanten Suedlink-Trasse: Hier will die Ärztin Anita Schmidt-Jochheim von der BI „Gegenwind“ aus Groß Ellershausen wissen, ob die Erdkabeltrasse markiert wird, damit Menschen mit Herzschrittmachern gewarnt sind. Daneben steht Moderator Gerhard Müller-Lang. © Friederike Steensen

Das Interesse an der geplanten Starkstromtrasse Suedlink im Werra-Meißner-Kreis bleibt hoch: 250 Besucher wollten am Dienstag in Unterrieden die Positionen von Planern und Gegnern der Trasse hören.