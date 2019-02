Nach Zeugenhinweisen: Polizei nimmt in Witzenhausen zwei Männer fest

Versuchter Einbruch

Witzenhausen - Die Polizei hat am Mittwochmorgen zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, in ein Gebrauchtwarenzentrum an der Straße „Zu den Weinbergen“ Witzenhausen einzubrechen.