Leichter ins Freibad in Witzenhausen

Von: Stefan Forbert

Nahmen die näher an den Eingang des Freibads verlegten Behinderten-Parkplätze in Betrieb: (vorn) Initiator Wilfried Koch sowie (hinten von links) Seniorenrats-Geschäftsführer Ingo Ruppert, von den Stadtwerken Witzenhausen Christoph Küthe, Torsten Hofmann, Aufsichtsratsvorsitzender Daniel Herz und Jens Steinhoff, Freibadleiterin Sabrina Blum und Seniorenrats-Vorsitzender Norbert Zoth. © Stefan Forbert

Die Behindertenparkplätze am Freibad in Witzenhausen wurden verlegt

Witzenhausen – Rechtzeitig vor der Eröffnung der Badesaison in Witzenhausen sind zwei Behinderten-Parkplätze in der Nähe des Eingangs zum Freibad Am Sande für die Nutzung freigegeben worden.

Mehr als vier Jahre hat es gedauert, bis an der Freizeiteinrichtung Stellplätze geschaffen wurden, die schwerbehinderten Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung gerecht werden könnten. Denn die beiden bisher für Schwerbehinderte markierten Parkplätze am Freibad waren nicht nur weiter vom Eingang entfernt, sondern auch noch auf einer Schräge der eine und unten an der Straße der andere ausgewiesen. Und sind deshalb, wie Vorsitzender Norbert Zoth vom Seniorenrat Witzenhausen sagte, „quasi nie genutzt worden“. Damit sollte offenbar nur die gesetzliche Auflage, Behindertenparkplätze vorzuhalten, erfüllt werden.

Erst nach mehr als vier Jahren beharrlichen Nachfragens durch den Seniorenrat und das Drängen von Wilfried Koch, einem schwer gehbehinderten Witzenhäuser, habe man „endlich“ offene Ohren bei den für das Freibad verantwortlichen Stadtwerken gefunden. Wobei Zoth und Koch insbesondere Markus Mengel danken, der sich „mit diesem Geschenk an uns“ von den Stadtwerken jüngst erst verabschiedet habe.

Dass die Vorschläge für die Gestaltung der neuen Stellplätze umgesetzt wurden, darüber sei der Seniorenrat „überaus froh und glücklich“, so Zoth. Allerdings: So richtig zufrieden war zumindest der Betroffene Wilfried Koch beim inoffiziellen Inbetriebnahmetermin nicht. Für sein Empfinden hätten die beiden Behindertenparkplätze, obwohl sie sich an dem schrägen Gelände immerhin schon auf gleicher Ebene befinden, noch näher an den Eingang zum Freibad herangerückt werden können. Koch: „Jeder Meter zählt für denjenigen, der schlecht zu Fuß ist.“

Doch damit werden Koch und seine Leidensgenossen bei ihren Freibad-Besuchen leben müssen. Denn Jens Steinhoff, der neue Technische Geschäftsführer der Stadtwerke, beschied Nachfragen, ob noch Änderungen möglich sind, kategorisch: „Jetzt hat man Tatsachen geschaffen, es passt alles zueinander.“ (sff)