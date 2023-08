Nahe Witzenhausen: 79-Jährige fährt mit Auto über Verkehrsinsel

Von: Evelyn Ludolph

Witzenhausen – Ein Schaden von 2300 Euro ist entstanden, weil eine 79-Jährige mit ihrem Wagen über eine Verkehrsinsel gefahren ist und dabei zwei Wegweiser beschädigte.

Die Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf war am Montag um 16.07 Uhr aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der B 27 auf die B 80 Richtung Witzenhausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das berichtet die Polizei. Am Auto entstand ein Schaden von 800 Euro und an den Verkehrszeichen 1500 Euro Schaden.

