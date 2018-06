Gerhard Klapp: „Kritik motiviert mich mehr als Lob“

Hessisch Lichtenau. Gerhard Klapp fördert seit vielen Jahren den Amateurfußball in Nordhessen. Im Werra-Meißner-Kreis war der Unternehmer aus Hessisch Lichtenau bereits bei der SG Lossetal, der SpVgg. Hopfelde/Hollstein und die SV 07 Eschwege aktiv. In der vergangenen Serie sponsorte Klapp den Kasseler Kreisoberligisten BC Sport sowie den Verbandsligisten SSV Sand. Neben dem Lichtenauer FV steigt der Kosmetik-Unternehmer zur neuen Serie aber auch bei der U 23 des KSV Hessen Kassel ein.

„Ich bin fußballverrückt, das ist meine Leidenschaft“, sagt Klapp über die Förderung verschiedener Klubs, zu denen er meist eine Beziehung hat. In Sand hat Klapps berufliche Karriere vor 56 Jahren begonnen. „Damals habe ich meine Lehre dort gemacht“, sagt Klapp, der diesem Verein eine gute Philosophie und gute Vereinsarbeit attestiert. Den Sprung in die Hessenliga hat der SSV aber gerade zum zweiten Mal in Folge über die Relegation knapp vepasst.

Aus der Verbandsliga abgestiegen ist die U 23 von Hessen Kassel. Um die Zukunft der KSV-Reserve gab es bis vergangene Woche ein großes Fragezeichen. „Ich übernehme für eine Saison die kompletten Kosten in der Gruppenliga“, erläutert der Kosmetik-Unternehmer. Dies habe er in einem persönlichen Gespräch Kassels’ Trainer Tobias Cramer zugesagt. Klapp bestätigt, dass die Mannschaft somit nicht vom Spielbetrieb zurückgezogen werden muss, auch die Position von Trainer Thorsten Hirdes sei gesichert.

Spieler im Unternehmen

Neben monetären Vorteilen partizipiert der LFV künftig auch von weiteren Vorteilen. Das reicht von der Pflege des Rasenplatzes, der künftigen Betreuung des Kunstrasenplatzes bis hin zur Renovierung des Klubhauses. Zudem sind einige Spieler auch bei Klapp Cosmetics beschäftigt. „In meinem Unternehmen benötigen wir keine hoch qualifizierten Mitarbeiter, das ist ein Vorteil. Ich kann deshalb Arbeits- und Ausbildungsplätze anbieten“, betont Klapp.

Doch Klapps Engagement im Amateurfußball wird nicht nur positiv aufgenommen. Kritik über die Einmischung in interne Vereinsangelegenheiten gab es bislang bei fast allen Klubstationen. „Ich bin als Unternehmer ein Entscheider und bekomme nicht nur Lob. Von anderen Vereinen werde ich oft hart kritisiert. Doch diese Häme und Kritik brauche ich nicht zu kommentieren, das motiviert mich aber noch viel mehr als Lob. Da bin ich stolz drauf“, sagt Klapp, der beim LFV aber Fehler ansprechen will. „Mir wird nachgesagt, dass ich mich einmische, dass ich alles bestimmen will und dass ich Ein- und Auswechslungen vornehmen werde. Doch das wird beim Lichtenauer FV nicht passieren.“ (raw)