Neubau für marode Fußgängerbrücke bei Unterrieden soll her

Unterrieden. Die Fußgängerbrücke bei Unterrieden soll abgerissen werden. Das hat Bürgermeister Daniel Herz am Dienstagabend den rund 60 Teilnehmern der Bürgerversammlung angekündigt.

Wir beleuchten das Thema in Fragen und Antworten.

Welche Schäden hat die Brücke über die Werra?

+ Tiefe Risse: Der Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit hat dem Holz zugesetzt. © Friederike Steensen „Wir haben jedes Holz und jede Schraube angesehen“, beschrieb der Sachverständige Dr. Lars Eisenhuth die 40-stündige Prüfung. Ergebnis: Einige Balken seien stark gerissen, andere bereits zu 30 bis 50 Prozent gefault. Der Großteil der Schäden am ungeschützten Tragwerk sei durch eindringende Feuchtigkeit verursacht worden. Die theoretische Haltbarkeit der Brücke liege nur bei 30 Jahren – also bis 2019. Die Konstruktion der Brücke sei zur Bauzeit 1989 aktuellster Stand der Technik gewesen, so Eisenhuth. Heute würde man davon abraten.

Warum kann man die Brücke nicht reparieren?

Eine Reparatur wäre möglich. Eisenhuth stellte zwei Varianten vor, die die Brücke für weitere 30 Jahre ertüchtigen könnten. Jedoch müsste dafür zum Teil mehr als die Hälfte des Holzes ersetzt werden. Die Sanierungskosten liegen bei mehr als 330 000 Euro, hinzu kämen Planungskosten in sechsstelliger Höhe, heißt es aus dem Bauamt. Die Kosten müsste die Stadt allein tragen. Die Kosten für einen Neubau schätzte Eisenhuth grob auf das Doppelte, dafür würde die Brücke 60 Jahre halten.

Ist eine Übergangslösung möglich?

Nein. da die Rampen schwer beschädigt sind und man nicht kontrollieren kann, wie viele Personen die Brücke auf einmal nutzen, sagt Eisenhuth. Verbotsschilder würden oft einfach ignoriert. Ortsvorsteherin Sylvia Müller bestätigte, dass Passanten die Brücke verbotswidrig auch mit Pferden, Motorrollern oder Quads gequert hätten. Selbst bei einer Brückennutzung „auf eigene Gefahr“ würden bei einem Unfall oder Todesfall Bürgermeister und Magistrat haften. „Diese Verantwortung können wir nicht übernehmen“, so Herz.

Die stillgelegte Bahn-Brücke könne keine Ausweichstrecke sein, da die Bahn sie weder herrichten noch verkaufen wolle.

Eine provisorische Lösung - etwa mit einer Pontonbrücke - sei mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt sowie dem Technischen Hilfswerk diskutiert worden, sagt Werner Fischer vom Bauamt. Das sei aber - vor allem im Hochwasserfall - nicht praktikabel.

Wann sind die Schäden erstmals aufgefallen?

+ Fachwerkkonstruktion: Die Holzbalken tragen die Hauptlast, die Stahlverbindungen stützen die Brücke hauptsächlich. Der Stahl ist noch einen vergleichsweise guten Zustand, so Gutachter Dr. Lars Eisenhuth. © Friederike Steensen Im Dezember 2016 wurde nach der alle sechs Jahre stattfindenden Brückenprüfung bekannt, dass ein Sachverständiger das Bauwerk genauer untersuchen sollte, weil Schäden festgestellt wurden. Doch erst 1,5 Jahre später – Mitte August 2018 – konnten Eisenhuth und sein Kollege Martin Stadler die Brücke inspizieren. Im Dezember 2016 sei der Haushaltsplan für 2017 schon verabschiedet gewesen. Zudem sei die Brücke noch nutzbar gewesen, sodass man guten Gewissens hätte warten können, hieß es dazu von der Verwaltung. Offen blieb, warum die rund 25 000 Euro für die Prüfung nicht über einen Nachtragshaushalt für 2017 bereitgestellt wurden.

Was sagen die Unterrieder dazu?

Viele Anwesende konnten die Entscheidung für einen Neubau nachvollziehen. Dennoch sind sie enttäuscht, dass sie nicht früher über den schlechten Zustand der Brücke informiert wurden, die Sperrung kam für viele völlig überraschend. Hier nahm Eisenhuth die Stadt jedoch in Schutz: Sie hätte die Brücke regelmäßig geprüft und bei auffälligen Ergebnissen einen Gutachter verständigt. Jetzt sei das Ergebnis unerfreulich und viele würden versuchen, einen Schuldigen zu finden.

Harald Ludwig vom Ortsbeirat mahnte seine Mitbürger zu mehr Demut: Die Haushaltslage der Stadt sei schlecht und daher sei es nicht selbstverständlich, dass die Brücke ersetzt werde.

Welche Folgen hat das Ganze für Radfahrer?

Sie müssen mindestens bis 2021 die Umleitung über den Radweg an der B 80 nutzen. Herz versprach, dafür zu sorgen, dass dort weniger rutschiges Laub liegt. Allzu laute Kritik an der Umleitung wies der Rathauschef aber zurück: "Sie leben in einem sehr privilegierten Ort, der sogar zwei Radwegverbindungen in die Kernstadt hat. Orte wie Kleinalmerode haben nicht einmal eine!"

Michael Liebmann vom Radfahrerverband ADFC bat, zu prüfen, wie man die Werrabrücke in Witzenhausen für Radfahrer sicherer machen kann, da sie nun mehr befahren wird.

Wie sieht der erhoffte Zeitplan aus?

• Dezember 2018: Der Magistrat hat einen Neubau beschlossen, da er dauerhafter sei und man bis zu 60 Prozent Fördermittel erhalten könne. Im Haushalt für 2019 sind 1,15 Mio. Euro großzügig für die Brücke eingeplant worden – dem muss aber das Parlament noch zustimmen.

•2019: Aus dem Nahmobilitätsprogramm des Landes soll die Planung für den Neubau bezahlt werden. Wenn die fertig ist, können damit Fördermittel für den Bau beantragt werden. Über die Details der Planung (Größe, Material, Gestaltung) entscheidet das Stadtparlament.

• 2020: Erhoffter Eingang des Förderbescheids, danach Ausschreibung des Auftrags.

• 2021: Bau und Fertigstellung.