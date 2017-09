Neuer Küster für evangelische Gemeinde

Hier wird an Feiertagen die Fahne gehisst: Jürgen Dankenbrink (rechts) und Uwe Kanngießer an alter und neuer Arbeitsstätte – der Liebfrauenkirche.

„Den häufigsten Satz, den du von mir hörst, ist: Wie geht denn das?“, sagt Uwe Kanngießer zu Jürgen Dankenbrink und lacht.

Seit gut zwei Wochen lernt er alle Kniffe rund um seine neue Stelle kennen, die er von Dankenbrink übernommen hat: Kanngießer ist neuer Küster der evangelischen Kirchengemeinde Witzenhausen.

Heizung, Licht- und Läuteanlage sind nur einige der Dinge, die er sich in den vergangenen Tagen aneignen musste. „Was muss wann ab- und aufgeschlossen werden?“, seien genauso Fragen gewesen, wie zum Beispiel nach dem Gottesdienstablauf. Denn der Job eines Küsters ist vielfältig. Gottesdienste vor- und nachbereiten, die Kirche heizen, die technische Ausstattung überwachen und warten und alles auf Sicherheitsbetimmungen hin überprüfen sind nur einige der Aufgaben, die nun auf den 52-Jährigen zukommen.

Und das alles zu ungewöhnlichen Zeiten: Denn ein Teil der Dienstzeit findet sonntags und an Feiertagen statt. „Der 1. Mai, Fronleichnam und der 3. Oktober sind die Feiertage, die Du genießen kannst“, kommentiert Dankenbrink das trocken. Und gerade vor Weihnachten sei besonders viel zu tun. Daher ist Kanngießer froh, dass sein Vorgänger ihm in diesem Jahr noch hilft. Allein 170 Weihnachtsgottesdienste und unzählige Konzerte habe der 65-Jährige in 34 Dienstjahren betreut, heißt es in einer Danksagung im Gemeindebrief.

Diese großen Konzerte seien dann auch Herausforderungen gewesen, erinnert Dankenbrink sich. Chorpodest aufbauen, die Lichtanlage überprüfen, Scheinwerfer aufstellen, das gehöre alles dazu. Für Kanngießer heißt das nun, in einem alten Gebäude zu lernen: „Wo ist welcher Stecker, wo geht welches Licht an?“ und viele Fragen mehr.

„Man betreut das höchste und älteste Gebäude der Stadt, ein Denkmal, eine große sakrale Veranstaltungshalle, ein faszinierender Raum zur Besinnung und zur Ruhe. Zum anderen ein modernes Gemeindehaus, energetisch, sicherheitstechnisch auf neuem Stand“, erklärt Kanngießer die Vielfalt seiner Aufgabe. Küche und Veranstaltungssaal seien auf große Gruppen ausgerichtet, hier gelte es, die Ausstattung zu pflegen und zu warten.

Vor allem sei es aber die Mitbetreuung der Menschen, man werde ständig gefragt und müsse vorausschauend planen. „Das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe“, sagt Kanngießer.

Nach der Ausbildung zum Facharbeiter und anschließendem Meister war er, der seit 40 Jahren im Posaunenchor spielt, Berufsschullehrer in Göttingen, wo er auch weiter mit einer 25-Prozent-Stelle unterrichten wird – neben der Arbeit als Küster, diese wurde mit dem Ruhestand Dankenbrinks auf eine halbe Stelle reduziert.

Und ganz aus dem Geschehen wird Dankenbrink wohl auch in den kommenden Monaten nicht sein. So werde es wohl vorkommen, dass er von seinem Nachfolger nach Gottesdienstbesuchen an alter Wirkungsstätte um Rat gefragt wird.

Info:Am Sonntag, 1. Oktober, ab 11 Uhr wird Jürgen Dankenbrink mit einem Gottesdienst in der Liebfrauenkirche verabschiedet. Die musikalische Umrahmung bieten der Posaunenchor, der Flötenkreis und der Chor A Gospella. Danach wird am Corvinushaus gegrillt.