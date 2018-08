Ortsbeirat Hundelshausen: Ottos Dorfladen soll bleiben

Hundelshausen. Sowohl „Ottos Dorfladen“ als auch die Gaststätte „Zum Goldenen Löwen“ in Hundelshausen könnten bald vor dem Aus stehen, wenn die Umsätze nicht gesteigert werden. Der Ortsbeirat will handeln.

Mit der Aufrechterhaltung der dörflichen Infrastruktur beschäftigte sich der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung. „Dieses wäre ein herber Verlust für Hundelshausen, denn es ginge ein wichtiges Stück Lebensqualität und Eigenständigkeit verloren“, sagte Ortsvorsteherin Karin Meissner-Erdt. Bei Ottos Dorfladen würden höhere Personalkosten und Lieferantenkosten die Marge auffressen, sodass die Betreiberin mittlerweile in rote Zahlen gerutscht ist. Dies könnte nur durch mehr Umsatz wieder verbessert werden. Dabei hofft sie, dass die Hundelshäuser noch mehr zu ihrem Dorfladen stehen und sich das ein oder andere auch im Dorfladen besorgen, der auch Bäckereiprodukte, Lotto und Postdienste anbietet und ein wichtiger Kommunikationspunkt der Hundelshäuser ist.

Wöchentlich wird ein Flyer mit Angeboten im Dorf verteilt. Außerdem bietet der Dorfladen einen Lieferservice an und kann fehlende Produkte bis zum nächsten Tag beschaffen. Parallel soll nach Fördermöglichkeiten bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft gesucht und die Kooperationsmöglichkeit nach dem „Gertenbacher Modell“ mit dem Verein Aufwind ausgelotet werden.

Auch bei der Gaststätte müsste mehr Umsatz erreicht werden, damit neben Pacht- und Stromkosten etwas für den Betreiber übrig bleibt. „Zusätzliche Feiern oder Veranstaltungen könnten hier helfen; ein Jammern hinterher hilft keinem“, so Meissner-Erdt.

Weiteres Thema war der mit IKEK-Mitteln neu gestaltete Multifunktionsplatz in der Dorfmitte. In einer kleinen Feierstunde sollen am 15. August, um 18.30 Uhr mit einer kleinen Andacht, Grußworten sowie Bratwurst und gekühlten Getränken vom Betreiber der Gaststätte der Platz als Feierstätte und Parkfläche eingeweiht werden.

Ebenso wurde das Investitionsprogramm der Stadt Witzenhausen zur Kenntnis genommen. Neben einem neuen Feuerwehrfahrzeug in 2020 soll es auch ein Stromaggregat geben, das bei Stromausfällen eine Notstromversorgung gewährleisten kann. In 2021 soll zudem die Bergstraße mit der Erhebung von Anliegerbeiträgen saniert werden.