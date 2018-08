Packstation in Witzenhausen bleibt - trotz Aus für Postbank

Keine Mitarbeiterentlassungen

+ © Friederike Steensen Bleibt am Standort: Die Packstation an der Südbahnhofstraße in Witzenhausen. © Friederike Steensen

Witzenhausen. Die Packstation, die vor der derzeitigen Postfiliale an der Südbahnhofstraße in Witzenhausen steht, bleibt am jetzigen Standort.