Paradiese für Blütenfans und Bienen in und um Witzenhausen

Witzenhausen – „Grüner wird’s nicht“ hieß das Motto der Witzenhäuser Gartentour am Sonntag. In der Kirschenstadt und ihren Ortsteilen standen 23 Gartenpforten für die Besucher offen, dahinter präsentierten sich die unterschiedlichsten Gärten.

Es gab wilde Naturgärten, wie bei Heidemarie Vahl und Hans-Bernhard Nordhoff in Ziegenhagen, die in ihrer grünen Oase der Natur freien Lauf lassen. So haben sich dort, wo einst Bauschutt und Beton das Sagen hatten, Himbeeren und Walderdbeeren angesiedelt, zahllose Wildkräuter wachsen und sieben verschiedene Libellenarten leben in dem blühenden Kleinod, durch das ein Bach fließt und in dem wilde Bienen und Igel wohnen.

+ Heidemarie Vahl und Hans-Bernhard Nordhoff lassen der Natur in ihrer grünen Oase in Ziegenhagen freien Lauf, ganz nach dem Motto: „Wachsen lassen“. © Wiebke Huck

In anderen Gärten wiederum gab es gepflegte Gemüsebeete, ordentlich angelegte Wege, geschmackvolle Gartendekorationen und viele Ideen für stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten im Garten wie bei Familie Koch-Sachse in Kleinalmerode.

Hunderte von Besuchern zogen am Sonntag von Garten zu Garten, manche mit dem Auto, andere zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Planwagen. In vielen Gärten warteten Musik, Gedichte, Kaffee und Kuchen auf die Besucher, die es sich auf dem Rasen, in Hängematten oder auf selbst mitgebrachten Decken gemütlich machten.

Die Künstlerin Regina Brix-Gerstenberg stellte ihre Werke gleich in zwei Gärten in Ziegenhagen aus. In Blickershausen fand die erste Schachkickerweltmeisterschaft im Werra-Meißner-Kreis statt.

Und auch die fünf Kirschenköniginnen-Kandidatinnen besuchten einen Teil der Gärten. Sie stellten sich vor, ließen sich durch die grünen und blühenden Schmuckstücke führen und beantworteten den Besuchern Fragen zu ihrer Person sowie zur Königinnenwahl bei der kommenden Kesperkirmes.