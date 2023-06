Ein Hauch von Notre-Dame in Bad Sooden-Allendorf

Von: Christoph Cortis

Die Glasmaler: Stefan Lücking (links) und Stephan Lübbers mit Teilen der Kirchenfenster aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Repro © Repro: Chris Cortis

Wie in Paris setzten Glasmaler Kirchenfenster in Ellershausen instand.

Ellershausen – Paris ist fast 11 000-mal so groß wie Ellershausen. Und doch haben die französische Hauptstadt mit ihren knapp 2,2 Millionen Einwohnern und der 200-Seelen-Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf etwas gemeinsam: Kirchenfenster sind hier wie dort von einem Glasmaler-Meisterbetrieb im nordrhein-westfälischen Borchen (Kreis Paderborn) instandgesetzt und restauriert worden.

In Ellershausen werden zwei Buntglasfenster, vor exakt 100 Jahren von Alwin und Anna Mehmel gestiftet aus Anlass der Konfirmation ihres Sohnes Fritz, am morgigen Sonntag während eines Festgottesdienstes ein zweites Mal eingeweiht.

Anders als in Paris, wo vor gut vier Jahren ein Großbrand die Kathedrale Notre-Dame schwer beschädigt und natürlich auch die Bleiglasfenster in Mitleidenschaft gezogen hatte, waren die beiden bunten und insgesamt gut zwei Quadratmeter großen Fenster auf der Südseite der kleinen Dorfkirche im Februar ausgebaut worden. Zuvor hatte der Kunstreferent der Evangelischen Kirche von Kurhessen und Waldeck, Dr. Götz Pfeiffer, bei einer Routineüberprüfung altersbedingte Sprünge und kleinere, fehlende Teile im Glas festgestellt. In der Borchener Werkstatt haben die Glasmaler-Meister Stephan Lübbers und Stefan Lücking alle Schäden behoben, indem sie nach der Reinigung der Fenster Bruchstücke verklebt und Fehlstellen ergänzt haben, obendrein von außen ein Sicherheitsglas anbrachten, sodass dort die Schutzgitter aus Edelstahl demontiert werden konnten.

Mehr als 10 000 Euro haben diese Arbeiten gekostet. Gut 2000 Euro steuerte die Kirchengemeinde Ellershausen bei, den großen Rest finanzierten die Landeskirche und die Denkmalpflege.

„Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid“ – diese Worte zieren als Schriftzug das etwas größere Kirchenfenster. Auf dem anderen ist zu lesen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen“. Diese Zitate Jesu, wie sie die Evangelisten Matthäus und Johannes niedergeschrieben haben, wertet Pfarrer Hubertus Spill als Ausdruck tiefer Verbundenheit der Eheleute Mehmel zur Kirche und ihrem Heimatort, wo sie einst den dortigen Gutshof bewirtschafteten. Inzwischen 533 Jahre alt ist das kleine Gotteshaus in Ellershausen, das, direkt am Werratal-Radweg gelegen, im Bereich der Landeskirche die dritte Radfahrerkirche geworden ist. Nach einer Begutachtung im Jahre 2004 wurde sie im Innern von Grund auf erneuert.

Zurück nach Paris: Was sich Glasmaler Stephan Lübbers im Traum nicht hatte vorstellen können, wurde Wirklichkeit, als er nach dem Kontakt der französischen Behörden mit der Kölner Dombauhütte den Auftrag erhielt, zwei jeweils neun Meter hohe und drei Meter breite Kirchenfenster von Notre-Dame zu restaurieren. Kleinstarbeit war angesagt. In 160 Einzelteile zerlegt, wurden die Gläser von Ruß befreit, die Rahmen neu gelötet und gekittet und, wo nötig, Glas neu eingebaut und nachgemalt. „Für uns ist das wie die Champions League“, sagt er nicht ohne Stolz.

Während das Weltkulturerbe Notre-Dame im Sommer nächsten Jahres wieder eröffnet werden soll, steht der Festtag für Ellershausen morgen an mit dem Gottesdienst ab 14 Uhr und einer Kaffeetafel unter freiem Himmel, wozu anschließend der Kirchenvorstand einlädt.

100 Jahre alt: Dieses Kirchenfenster hat Anna Mehmel gestiftet. © Christoph Cortis