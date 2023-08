Parken per App in Werra-Meißner-Kreis auf Vormarsch

Von: Konstantin Mennecke

Parken per Smartphone: Das ist in Witzenhausen seit mehr als zehn Jahren möglich. Andere Kommunen planen, das Angebot ebenfalls einzuführen. © Mennecke, Konstantin

Die Kommunen im Werra-Meißner-Kreis wollen digitaler werden – das soll sich in Zukunft in vielen Bereichen auch beim Parken zeigen. Zahlreiche Städte und Gemeinden planen oder prüfen die Einführung des „Parken per App“. Damit wird das Lösen eines Parkscheins ohne Kleingeld direkt per Smartphone möglich.

Werra-Meißner – Musterbeispiel dafür ist die Stadt Witzenhausen, wie Großalmerodes Bürgermeister Finn Thomsen als Sprecher der Kreisversammlung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. In Witzenhausen wurde der Dienst 2013 eingeführt. Damals gab es 3439 Parkvorgänge. Dieser Trend hält weiter an, wie es aus Werner Kreßners Fachdienst Verkehrsüberwachung heißt. Im Abrechnungsjahr 2020 waren es bereits 9000 Parkvorgänge per App, 2021 mit 10 076 erstmals eine fünfstellige Zahl. Im ersten Halbjahr liege man mit 6395 Parkvorgängen weit über dem Trend der Vorjahre. Damit habe man seit Einführung des Dienstes rund 100 000 Euro an den Gesamt-Parkeinnahmen verzeichnet.

Diese Entwicklung sieht man auch in den übrigen Kommunen. Mehr noch: „Ein Trend, dass immer mehr Menschen kein beziehungsweise nicht ausreichend passendes Münzgeld mit sich führen, ist erkennbar“, heißt es aus Wanfried. Dort prüfe man die Einführung des Handyparkens, sofern die dafür entstehenden Kosten im Verhältnis stehen. Gleiches gilt für Hessisch Lichtenau. Durch einen eventuell neuen Generalverkehrsplan, bei dem die vorhandenen und künftigen Parkflächen beleuchtet werden, soll die mögliche Einführung eines solchen Dienstes Thema werden.

In Großalmerode wird die Stadt insbesondere von ausländischen Touristen angesprochen und der Wunsch nach dem Zahlen der Parkscheine per App geäußert. „In Großalmerode gibt es nur einen Parkscheinautomaten am großen Parkplatz, auf welchem bis zu zwei Stunden kostenfrei mit Parkscheibe geparkt werden kann. Diese Besonderheit war so bisher nicht digital abbildbar. Es wird jedoch geprüft, ob im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung auch das Parken per App ermöglicht wird“, heißt es aus Großalmerode.

Eine Herausforderung gibt es in Bad Sooden-Allendorf. Das Parken per App soll eingeführt werden. Die Erstattung der Parkgebühren für Gäste der Werratal-Therme ist jedoch noch ein technisches Problem, das es zu lösen gilt.