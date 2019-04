Passend zur Blüte geht’s los: Neue Wanderwege ab Wendershausen 

Zwei neue Wanderwege und einen neuen Radweg haben der Geo Naturpark und zahlreiche Kooperationspartner ab Wendershausen eröffnet. Passend zur Kirschblüte kann es losgehen.

Noch sind die Knospen weitestgehend geschlossen, aber es dürfte nur noch wenige Tage dauern, bis sich ganz Witzenhausen wieder in ein Meer von blühenden Kirschbäumen verwandelt. Es ist das Markenzeichen der Stadt und lockt sowohl Einwohner als auch Touristen zum Wandern und Radfahren in die Region. Das weiß auch der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, der deswegen am Donnerstag insgesamt drei neue Kirschenwege ab Wendershausen eröffnet hat – zwei zum Wandern, einen zum Radeln.

„Die Menschen hier vor Ort warten regelrecht darauf, dass die Natur endlich wieder erwacht“, sagt Dr. Sabine Budde vom Geo-Naturpark. Im Laufe der Jahre seien die Ansprüche gewachsen. Vielfältige Angebote, Wege, die leicht zu finden sind – diesem Wunsch sollen die neuen Kirschenwege nachkommen. Der Kirschwanderweg 3, der am Hof Kindervatter in Witzenhausen startet, ist bereits seit dem vergangenen Jahr begehbar. „Das ist aber eher ein Spazierweg“, erklärt Budde.

Verschiedene Wanderwege

Mit den Kirschwanderwegen 1 und 2 sollen die Möglichkeiten nun ausgeweitet werden. Wanderer können beide Touren am neuen Wanderparkplatz am Gasthaus Zur Krone in Wendershausen beginnen. Nummer 1 ist achteinhalb Kilometer lang und führt über den Sulzberg, vorbei an Kirschplantagen und Streuobstwiesen durch die Natur. „Es sieht aus, als würde man auf Postkartenmotive blicken“, so Budde.

Bei dem Kirschwanderweg 2 handelt es sich wieder um einen Spaziergang. Der drei Kilometer lange Rundweg führt mitten durch den Süßkirschenversuchsbetrieb des Landes. Von dort aus erwartet die Wanderer ein weiter Blick über das Werratal auf die Burgen Hanstein und Ludwigstein. Auf den unterschiedlichen Schildern gibt es immer wieder wissenswerte Informationen über die Kirsche.

Damit aber auch die Radfahr-Touristen nicht zu kurz kommen, gibt es seit Donnerstag offiziell einen neuen Kirschradweg, der um Witzenhausen durch Ermschwerd, Ellingerode, Roßbach und Dohrenbach führt. Der Einstieg der 22 Kilometer langen Tour ist überall möglich, bevorzugterweise An der Schlagd in Witzenhausen.

Um das Projekt auf die Beine zu stellen, waren vereinte Kräfte notwendig. Neben dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land beteiligten sich regionale Obstbaubetriebe, Gastronomen und Regionalvermarkter sowie die Stadt Witzenhausen an der Umsetzung. Finanziert wurden die Wege durch den Werra-Meißner-Kreis – „Land(auf)-Schwung“ nennt sich das Modell, das die Aktion möglich machte.

Doch mit der Eröffnung der Kirschenwege enden die Ideen längst nicht. Um Wanderern die Besonderheit der Region und ihre Bedeutsamkeit für die Artenvielfalt zu erklären, bildet der Geo-Naturpark sechs Gästeführer aus. Die Führungen können nach Wunschtermin gebucht werden. Außerdem gibt es am Sonntag, 14. April, ab 10 Uhr jede Stunde, solange Bedarf ist, eine Planwagenfahrt. Diese startet ebenfalls am Wanderparkplatz in Wendershausen und führt über den Sulzberg am Zwei-Burgen-Blick vorbei.