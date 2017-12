Pawlowskiforte begeisterte das Publikum in Witzenhausen mit politischer Satire

Vorweihnachtliche Bescherung: In ihrem politischen Weihnachtskabarett zeigte Weihnachtsmann Klaus Pawlowski, Elch Peter Pawlowski und Engelchen Uschi Simon schon mal die Geschenke für die deutsche Politprominenz.

Witzenhausen. Mit herrlich gespielten Szenen um das Weihnachtsfest, tollen Dialogen, Gedichten und neu getexteten Weihnachtsliedern bereitete das Göttinger Politkabarett Pawlowskiforte den Besuchern am Freitag in der Witzenhäuser Musikkneipe Klampfe eine vorweihnachtliche Bescherung.

Schon zu Beginn öffnete der Weihnachtsmann, alias Klaus Pawlowski, seinen Geschenkesack und ließ einen Blick auf die Geschenke der deutschen Politprominenz zu. So bekommt unsere Bundeskanzlerin ein Fläschchen Aceton, das wahre Wunder wirken soll. Es löst sie nicht nur von ihrem Stuhl, an dem sie seit zwölf Jahren klebt, sondern auch ihre Finger von ihrem Markenzeichen, der Merkel-Raute. Für Seehofer hingegen gab es ein flauschiges Unterhöschen. „Denn der muss sich jetzt ganz warm anziehen“, sagte Engelchen Uschi Simon im Hinblick auf die neuen Machtverhältnisse in Bayern.

Köstlich auch das politische Fernsehduell mit Weihnachtsmann und Osterhase, wo der Osterhase mit blühenden Landschaften und der Weihnachtsmann mit Familienzusammenführung und Arbeitsplätzen seinesgleichen wirbt. „Eine Veränderung wird aber eher dem Osterhasen zugetraut, denn der färbt weiße Eier bunt“, entgegnete der Osterhase, alias Peter Pawlowski.

Die Türchen beim Adventskalender hatten es in sich. Hier präsentierte das Trio Gedichte mit christlichem Hintergrund und politischem Desaster, führte eine Interpretation der Weihnachtsgeschichte vor und backte im Kochstudio aus Mehl, Ei, Salz und Wasser ganz kleine Brötchen. Zum Schluss bastelte jeder Besucher aus einem Blatt Papier einen „Seehofer“. Heraus kam eine Knalltüte, die zum Platzen gebracht wurde.