Per Drehleiter aus brennenden Haus in Bad Sooden-Allendorf

Von: Stefan Forbert

Im zweiten Oberschoss dieses Fachwerkhauses an der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf brannte es. © Stefan Forbert

Acht Bewohner werden bei Brand in Fachwerkhaus gerettet

Bad Sooden-Allendorf – Acht Menschen sind am Donnerstagvormittag aus einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße in Allendorf gerettet worden. Weil den Treppenhaus aufgrund des Brands in einer der Wohnungen bereits stark verraucht war, rettete die Feuerwehr sieben Menschen mit der Drehleiter durch die Fenster.

Ein Kleinkind war zuvor schon aus der vom Feuer betroffenen Wohnung durch die Postbotin in Sicherheit gebracht worden. Die Zustellerin hatte im Eingangsbereich des Hauses Nr. 48 Rauchgeruch wahrgenommen, wie Einsatzleiter Werner Hiebenthal schilderte, war der Quelle auf den Grund gegangen und dabei im zweiten Obergeschoss auf den fünf oder sechs Jahre alten Jungen aufmerksam geworden. Zudem alarmierte sie die Feuerwehr.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Mutter des Kindes einkaufen gewesen sein. Es blieb ebenso wie die anderen Bewohnern des Fachwerkhauses aus anderen Wohnungen – darunter eine fünfköpifge Familie – unverletzt. Das wurde durch eine Notärztin festgestellt, die alle Personen gleich wegen Verdachts von Raucheinwirkung vor Ort untersuchte.

