Platzwunde am Kopf nach handfester Auseinandersetzung

Von: Emily Spanel

Witzenhausen – Eine Platzwunde am Kopf hat ein 47 Jahre alter Mann bei einer handfesten Auseinandersetzung am Samstagabend an der Bohlenbrücke in Witzenhausen davongetragen.

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Männer gegen 20.20 auf dem Parkplatz eines Supermarktes aus bisher ungeklärter Ursache in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug ein 28-Jähriger den 47-Jährigen ins Gesicht, der daraufhin rückwärts zu Boden fiel. Er musste im Klinikum behandelt werden.

Als eine Polizeistreife eintraf, lief der 28-Jährige davon. Währenddessen schimpfte er wild gestikulierend in Richtung der ihn verfolgenden Beamten. Nur durch das Anlegen von Handfesseln konnte der aggressive Mann unter Kontrolle gebracht werden. Beide Männer standen zum Tatzeitpunkt unter erheblichen Alkoholeinfluss.