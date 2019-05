Polizei sperrt Parkdeck in Witzenhausen wegen Explosionsgefahr

Witzenhausen – Größere Polizeiaktion am Mittwochvormittag in der Nähe des Bau- und Einkaufsmarktes Herkules im Gewerbegebiet Bischhäuser Aue in Witzenhausen: Weil unbekannte Täter in der Nacht den Geldautomaten im Selbstbedienungspavillon der Sparkasse am Rande des Markt-Parkplatzes nahe der Bundesstraße 80 aufgebohrt hatten, waren Teile des Parkplatzes zunächst vorsorglich abgesperrt worden. Zunächst war nämlich eine Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen worden, weil Spuren auf eine beabsichtigte Sprengung des Automaten hindeuteten.

Deshalb sei auch die Räumung des Parkdecks veranlasst worden, wozu die Polizei im Markt auch die Kunden aufrief, wie Pressesprecher Alexander Först von der Polizeidirektion Werra-Meißner berichtete. Gegen 12.20 Uhr sei die einstündige Sperrung aufgehoben worden. Von einer Sperrung der B 80 sei auch abgesehen worden.

Zusammen mit einem Sprengstoffexperten war festgestellt worden, dass die Täter den Automaten mit Werkzeug gewaltsam geöffnet hatten. Dann hatten sie die Steuereinheit ausgebaut und eine andere, frisierte Einheit oder einen Laptop angeschlossen hatten. Durch diese technische Manipulation konnten sie auf den Automaten zugreifen und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe abheben. Zudem verursachten sie Schaden von 10 000 Euro. sff

Hinweise: Kripo Eschwege, Tel. 0 56 51 / 92 50.

Rubriklistenbild: © Konstantin Mennecke