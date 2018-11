Poller blockieren Einfahrt auf den Marktplatz von Witzenhausen

Schutzvorrichtung für Fußgängerzone soll ab Montag in Betrieb sein

+ © Friederike Steensen Keine Durchfahrt nach 10 Uhr: Elektrische Poller und zusätzliche Blumenkübel blockieren ab Montag die Einfahrt in die Fußgängerzone von Witzenhausen. Bürgermeister Daniel Herz (links) und Werner Kreßner vom Ordnungsamt zeigen die neue Steuerungssäule an der Ermschwerder Straße, die für mehr Sicherheit in der Stadt sorgen soll. © Friederike Steensen

Drei Poller sollen dafür sorgen, dass keine Fahrzeuge mehr in Witzenhausens Fußgängerzone fahren. In Betrieb genommen wurden sie noch nicht. Das ändert sich am Montag, sagt Bürgermeister Daniel Herz.