Post-Servicestelle seit heute in Witzenhausen geöffnet

Nach der Schließung der Postbankfiliale in Witzenhausen hat seit heute eine neue Post-Servicestelle im ehemaligen Edeka-Markt an der Ermschwerder Straße geöffnet. Dort können alle Postgeschäfte erledigt werden.

Neuigkeiten gibt es auch für Postbank-Kunden: Laut Pressesprecher Hartmut Schlegel werden ab dem 4. Dezember ein Geldautomat und ein Serviceterminal im Tegut an der Bohlenbrücke in Witzenhausen stehen. Privatkunden, die sich zu Hause beraten lassen möchten und das Internet nicht nutzen, rufen die Service-Nummer 02 28/55 00 55 55 an.