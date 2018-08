Postbank schließt ihre Filiale in Witzenhausen

Witzenhausen. Die Postbank wird ihre Filiale in Witzenhausen zu Ende Oktober schließen.

Wie Pressesprecher Hartmut Schlegel mitteilt, öffnet die Filiale an der Südbahnhofstraße 6 letztmalig am 31. Oktober. Post und Pakete werden weiterhin bearbeitet, ab 1. November dann an einem neuen Standort an der Ermschwerder Straße 41.

Die Postbank-Kunden werden laut Schlegel per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben informiert, wo sie künftig kostenfrei Bargeld abheben können.

Rubriklistenbild: © Marius Becker/dpa