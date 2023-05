Bisheriger Stellvertreter wird Dekan des Kirchenkreises Werra-Meißner

Ralph Beyer folgt auf Ulrike Laakmann

+ © Lars Winter Ralph Beyer wird Dekan des Kirchenkreises Werra-Meißner © Lars Winter

Pfarrer Ralph Beyer wird neuer Dekan des Kirchenkreises Werra-Meißner.

Werra-Meißner – Der Rat der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat den 58-Jährigen in seiner Sitzung am Freitagnachmittag in sein neues Amt berufen. Das teilte Dr. Anja Berens, die Sprecherin der Landeskirche, mit.

Beyer folgt auf Ulrike Laakmann, die zum 1. April in den Ruhestand gegangen war. Zuletzt war er bereits mit einer halben Stelle als stellvertretender Dekan im Einsatz, außerdem als Schulpfarrer und als Koordinator für die Polizei- und Notfallseelsorge im Werra-Meißner-Kreis.

Trotz Herausforderungen durch Mitgliederschwund und Vakanzen bei der Besetzung von Pfarrstellen im Kirchenkreis bleibt der neue Dekan der Pressemitteilung zufolge optimistisch. Er wolle die „Herausforderungen kreativ gestalten“ und setze dabei auf Teamarbeit: „Mir ist wichtig, gemeinsam gute regionale Lösungen zu finden.“

Durch seine bisherige Tätigkeit fühlt sich der 58-Jährige gut vernetzt und auch in seiner neuen Funktion getragen vom Vertrauen der Haupt- und Ehrenamtlichen im Kirchenkreis. (sff)