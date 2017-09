Ratlosigkeit bei Parteien nach Erfolg von Politik-Neuling Daniel Herz

Witzenhausen. Mehr als ein Drittel aller Witzenhäuser wollen eine andere Politik im Rathaus: Am Wahlabend konnten es vor allem Vertreter der etablierten Parteien kaum fassen, dass mit Daniel Herz ein Politik-Neuling den deutlichen ersten Sieg bei der Bürgermeisterwahl einfuhr.

Der parteilose, von der FWG unterstützte Kandidat entschied 14 von 19 Wahlbezirken für sich – teils mit Mehrheiten von mehr als 45 Prozent.

„Wir hätten selbst nicht gedacht, dass Daniel so gut abschneiden würde“, gab FWG-Stadtverordnete Beate Oetzel zu. „Es ist aber ein Signal, dass die Bürger eine Änderung in der Politik wollen.“ Herz’ Erfolg erklärt Oetzel mit dem Wahlkampf, den er geführt hatte, um sich bekannt zu machen. Dazu gehörten neben „Klassikern“ wie Info-Ständen, Flyern und Plakaten auch Bürger-Fragerunden, Auftritte bei Kirmes-Umzügen sowie Aktivitäten im Internet und bei Facebook. Damit habe Herz auch junge Wähler angesprochen.

Grünen-Vorstandssprecher Michael Liebmann sieht das ähnlich. „Herz hat mehr junge Menschen erreicht als Angela Fischer und Markus Keil.“ Nicht gut angekommen sei bei den Grünen das „Herzblatt“, in dem Herz auf sechs Seiten erklärte, wie er die Stadt voranbringen will. „Das war uns zu negativ“, sagt Liebmann. „Es gibt auch viele positive Dinge in Witzenhausen.“ Dass Markus Keil es mit nur 23,6 Prozent nicht in die Stichwahl schaffte, habe ihn überrascht, meint Liebmann. Nach ersten Bedenken hatten die Grünen den SPD-Kandidaten unterstützt, weil er die rot-grüne Politik der Parlaments-Koalition gut hätte umsetzen können.

Warum Keil die Stichwahl verpasste, wollten die SPD-Verantwortlichen am Montagabend analysieren, sagt Peter Schill (SPD-Vorstand). Dann wolle man auch über eine Wahlempfehlung entscheiden. Ob Keil SPD-Fraktionschef bleiben wird, dazu äußerte sich Schill nicht.

Warum die Volksparteien so schlecht abschnitten, können Vertreter von SPD, CDU und Grünen nicht erklären. „Im Vorfeld war diese Wechselstimmung für uns überhaupt nicht absehbar“, sagt Schill, der fest mit einer Stichwahl Fischer – Keil gerechnet hatte. „Es liegt wohl im Trend, die etablierten Parteien abzuwatschen“, sagt Liebmann. Auch CDU-Stadtverbandschef Michael Craciun spricht von Politikverdrossenheit: „Es gibt derzeit viele Protestwähler.“

+ Enttäuscht: Angela Fischer (links) wartete angespannt mit CDU-Stadtverordnetem Jörg Losemann auf die Ergebnisse. © Palka Daniel Herz selbst glaubt nicht, dass vor allem der Bundestrend für seinen Erfolg verantwortlich ist. „Im Kommunalen ist das doch eher eine Persönlichkeitswahl: Die Menschen wollen jemand anderen im Rathaus.“ Herz will jetzt auf die Parteien zugehen und um Unterstützung bitten.

Amtsinhaberin Angela Fischer zeigte sich enttäuscht. Sie habe versucht, mit Sachthemen zu punkten. „Wir haben in den letzten Jahren gute Weichen gestellt, aber darüber haben die Wähler wenig gesprochen.“ Mit welcher Taktik sie in die Stichwahl zieht, wollte Fischer am Montag mit ihrem Team besprechen.

Anm. d. Red.: Vertreter von AfW und Linken waren nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.