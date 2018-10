Rattenplage in Witzenhausen: Immer mehr Nager an der Werrabrücke

Witzenhausen. Sie verursachen Schäden, können gefährliche Krankheiten übertragen und Menschen ekeln sich vor ihnen: Ratten. In Witzenhausen sorgen sie nun für Ärger.

Auf ein erhöhtes Aufkommen der Nagetiere im Bereich der Witzenhäuser Werrabrücke haben jetzt Anwohner der Straßen „Hinter dem Deich“ und „An der Schlagd“ hingewiesen.

Laut ihnen sei das Treiben unterhalb der Flussquerung vielen Witzenhäusern beim Gang zum Einkauf aufgefallen. „In den letzten Wochen waren die Tiere sowohl am nördlichen als auch am südlichen Ufer aktiv“, erklärt ein Betroffener.

Das Problem: Die Nager beschränken sich nicht nur auf das Ufer, sondern machen auch vor Privatgrundstücken keinen Halt. Innerhalb weniger Wochen hat ein Anwohner, dessen Grundstück direkt an die Werra angrenzt, drei Ratten mithilfe einer Falle gefangen. Unter einem Stapel Holz, ganz in der Nähe der verschlossenen Grünen Tonne, suchten die Tiere womöglich nach Nahrung. Auch die gegrabenen Eingangslöcher, die in deren unterirdischen Bau führen, befinden sich unmittelbar neben Wohngebäuden.

Einmal im Jahr Giftköder gegen Ratten in Witzenhausen

+ Durch die anhaltende Dürre und den tiefen Wasserstand eröffnen sich für Ratten neue Lebensräume: Das Problem wird auch im Uferbereich an der Witzenhäuser Werrabrücke deutlich. © Maurice Morth Der Stadt Witzenhausen ist die Problematik mit den Ratten bewusst und wird diese in den nächsten Wochen auch angehen. Das erklärt Sabine Rode von der Stadtverwaltung auf Anfrage. „Einmal im Jahr legt ein Schädlingsbekämpfer in Witzenhausen und den Ortsteilen Giftköder in der Kanalisation aus. In diesem Jahr wird das voraussichtlich im Oktober oder November passieren“, so Rode.

Auch das Problem mit der Rattenpopulation an der Werrabrücke wird die Stadt in Angriff nehmen. Bereits in dieser Woche soll es eine Ortsbegehung mit einem Schädlingsbekämpfer geben, der im Bedarfsfall Fallen aufstellen wird. Begünstigt wurde die Vermehrung der Ratten laut der Stadtverwaltung durch die anhaltende Dürre, die den Pegel der Werra erheblich abgesenkt hatte. Uferbereiche, die ansonsten das ganze Jahr mit Wasser geflutet seien, wurden so zum Lebensraum. Übrigens: Katzen helfen nur bedingt beim Kampf gegen Ratten.

Die Ratten könnten auch durch die Fütterung von Enten und Schwänen angelockt worden sein, befürchten die Anwohner. Das sei auf der Innenstadtseite der Werra beinahe jeden Vormittag zu beobachten. Die Menschen würden es mit ihrem Toastbrot und ihren Brotkrumen gut meinen, aber damit auch den Ratten Nahrung liefern. Ähnlich sei es mit Müllresten, die nach Grillfeiern auf der Rasenfläche an der Bleichengasse zurückblieben. „Vielleicht wäre es sinnvoll, dort Hinweisschilder aufzustellen, die das Füttern von Tieren untersagen und auf das Problem hinweisen“, schlägt einer der Anlieger vor.

Die Schwierigkeiten mit den Ratten seien in den vergangenen Jahren immer wieder aufgekommen und die Stadt auch dagegen vorgegangen. „Vielleicht braucht es aber ab und an auch mal einen Anstoß, um wieder auf das Thema aufmerksam zu werden“, so ein Anwohner.