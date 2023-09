Tag der offenen Tür bei Witzenhausens Wehr

Von: Per Schröter

Die Jugendfeuerwehr zeigte bei einem perfekt vorgeführten Löschangriff ihr ganzes Können und erntete dafür von den vielen Zuschauern reichlich Applaus. © Per Schröter

Der Tag der offenen Feuerwache bei Witzenhausens Feuerwehr fand guten Zuspruch.

Witzenhausen – Gut besucht präsentierte sich am Samstag die Feuerwache in Witzenhausen, wo die städtische Feuerwehr im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens einen Tag der offenen Tür veranstaltete.

„Mit einer derartig großen Resonanz hätten wir angesichts der vielen parallel stattfindenden Veranstaltungen gar nicht gerechnet“, freuten sich Wehrführer Claus Demandt und der Feuerwehrvereinsvorsitzende Werner Kreßner.

Schon zu Beginn herrschte reger Publikumsbetrieb auf dem Gelände am Eschenbornrasen. Neben einer großen Fahrzeug- und Geräteschau, bei der nicht nur Kinder leuchtende Augen bekamen und die mit historischen Gefährten wie einem Pumpenwagen Baujahr 1892 oder einer ähnlich alten Feuerwehrleiter auch für Oldtimerfans echte Leckerbissen zu bieten hatte, stießen vor allem die Vorführungen auf großes Interesse. Dabei zeigte zunächst die Witzenhäuser Jugendfeuerwehr bei einem perfekt vorgeführten Löschangriff ihr Können. Viel Applaus ernteten anschließend auch die Mitglieder der Rettungshundestaffel des Werra-Meißner-Kreises. Spektakulär wurde es, als die Mitglieder der aktiven Gruppe einen Fettbrand mit einem gewaltigen Feuerball provozierten. Den Abschluss bildete nach Einbruch der Dunkelheit eine Feuershow mit tollen Lichteffekten.

„Ziel solcher Veranstaltungen ist es, uns und unsere Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren und die Menschen für den Brand- und Gefahrenschutz zu sensibilisieren“, sagte Claus Demandt. Aus diesem Grund waren am Samstag auch mehrere Infostände zu aktuellen Themen wie Stromausfall, Sirenenalarm und vielem mehr aufgebaut. „Unser Dank gilt heute allen, die uns an diesem Tag unterstützen“, betonte Demandt, der sich am Ende genau wie seine Mitstreiter über eine „rundum gelungene Veranstaltung“ freuen durfte. per

Dieser historische Pumpenwagen aus dem Jahr 1892 zählte zu den Hinguckern. © Schröter, Per