Riesenjubel nach tollen Taten bei der Futsal-Hallenkreismeisterschaft

Witzenhausen. Noch am Tag nach dem Triumph schwebt Goran Andjelkovic auf Wolke sieben. „Das war wirklich ein wunderschöner Sonntag“, sagte der Trainer der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach.

Nach dem dritten Triumph seiner Mannschaft in Folge bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften sah Andjelkovic in der wiederholten Titelverteidigung etwas Historisches . „Ein Eintrag in die Geschichtsbücher ist es auch“, stellte der SG-Coach fest, denn drei Futsal-Kreistitel hintereinander gewann schließlich noch keine andere heimische Mannschaft.

Gründe für den abermaligen Husarenstreich gibt es für Andjelkovic einige. „Wir haben eine ziemlich reife Mannschaft mit Spielern, die ihre optimale Leistung auf den Punkt genau abrufen können. Angefangen von Tim Behnke im Kasten über den schon sehr abgebrühten Johannes Jank bis hin zu Torjäger Jakub Swinarski hat alles gepasst“, meinte der Coach ohne zu vergessen, dass in einigen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück nicht fehlte. Und: „Der Johannes Jank sollte bei dieser Meisterschaft eigentlich nur Erfahrungen sammeln, hat aber so gespielt, als ob er schon fünf Jahre dabei ist“.

Kapitän Stefan Küllmer coacht das Team

In sein Lob schloss Andjelkovic auch Kapitän Stefan Küllmer ein, der die Mannschaft wie schon im Jahr zuvor betreute und auf die einzelnen Gegner einstellte. „Nachdem ich vor einem Jahr wegen einer Grippe nicht dabei sein konnte und der Stefan dies seinerzeit übernommen hat, hat er das auch diesmal klasse gemacht“, sagte Andjelkovic, der die Vergleiche seiner Mannschaft meist von der Tribüne beobachtete.

Während die SG-Kicker nach dem Finale mit erfolgreichem Sechsmeterschießen gegen den FC Großalmerode die Eschweger Sporthalle in einen Tanzsaal verwandelten und mächtig feierten (Andjelkovic: „In dieser Hinsicht habe ich bei meinen Jungs die wenigsten Sorgen“), hatte der unterlegene Finalist seine anfängliche Enttäuschung schnell weggesteckt.

Freude auch beim Vizemeister

„Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt und dann nur ganz knapp verloren. Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat zwar verdient gewonnen, doch wer weiß wie das Turnier ausgegangen wäre, wenn wir eine Großchance kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit genutzt hätten“, meinte Stefan Koch als Coach der Tonstädter.

Wie Goran Andjelkovic war auch er sehr angetan von der vom Kreisfußballausschuss bestens organisierten Veranstaltung mit vorzüglicher Bewirtung und souveränen Schiedsrichtern.