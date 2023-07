Risikogebiete weiten sich aus – Impfung vor Reisen empfohlen

Zecken im Blick haben

+ © Hauke-Christian Dittrich Zecken können auch in Deutschland sehr gefährlich sein. © Hauke-Christian Dittrich

Wer kurz vor dem Start der Sommerferien eine Reise in südlichere Regionen Deutschlands plant, der sollte sich über einen ausreichenden Frühsommer-Meningoenzephalitis-Schutz, kurz FSME, Gedanken machen. Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind nach Datenerhebungen vom März zwar nur drei Erkrankungen 2006, 2017 und 2022 bekannt. Die Bereiche, die als Risikogebiete gelten, breiten sich aber immer weiter nördlich aus.

Werra-Meißner – Bundesweit gilt das Risiko, sich mit FSME anzustecken, in 178 Landkreisen als besonders erhöht. Die Krankheit Frühsommer-Meningoenzephalitis wird durch den Biss einer Zecke übertragen. Laut RKI ist das Risiko einer schweren Erkrankung besonders bei Patienten über 60 Jahren groß.

Das Gesundheitsamt des Werra-Meißner-Kreises selbst hat in den vergangenen zehn Jahren keine FSME-Infektionsmeldung erhalten. „Das Gesundheitsamt empfiehlt grundsätzlich eine Impfung bei einem beabsichtigten Aufenthalt in einem FSME-Risikogebiet“, teilt Landkreis-Sprecher Jörg Klinge auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Diesem Appell schließt sich Apothekerin Carla Schäfer von der Rübezahl-Apotheke in Witzenhausen an. Grundsätzlich sei FSME in Risikogebieten, sie reichen bis nach Mittelhessen und Thüringen, eine besondere Gefährdung. „Die andere durch Zecken übertragbare Krankheit, nämlich die Borreliose, ist überall ein Thema. Hier gibt es noch keine Impfung“, sagt Carla Schäfer. Grundsätzlich sollte sich jeder nach dem Aufenthalt in der Natur am gesamten Körper nach Zecken absuchen. „Oft krabbeln diese mehrere Stunden herum, bevor sie zubeißen. Wenn die Zecke sich bereits festgebissen hat, ist es wichtig, diese schnellstmöglich zu entfernen“, rät sie.

Möglich ist das Entfernen mit Zangen, Pinzetten, Schlingen und Zeckenkarten. Welches Hilfsmittel am besten geeignet ist, hängt laut der Apothekerin davon ab, ob es sich um eine behaarte oder unbehaarte Körperstelle handelt und welche Größe die Zecke hat. Einstichstellen sollten fotografiert werden, um zu schauen, ob sich eine rote Wanderröte bildet. Dann sei ein Arzt hinzuzuziehen. „Ebenso bei unklaren diffusen Symptomen wie Fieber und Abgeschlagenheit.“

Einen Tipp hat die Apothekerin. „Im Freien lange helle Kleidung tragen und unbedeckte Stellen mit einem Abwehrspray behandeln.“ Denn, sagt Carla Schäfer: „Zecken orientieren sich nach dem Geruchssinn.“