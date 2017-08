Ermschwerd. Eine 27-jährige Rollerfahrerin musste nach einem Unfall in das Krankenhaus nach Witzenhausen eingeliefert werden.

Die Kaufungerin fuhr am Montag um 11.25 Uhr auf der Witzenhäuser Landstraße in Ermschwerd in Richtung Witzenhausen.

Laut Polizei verlor sie in einer Linkskurve aufgrund mangelnder Fahrpraxis die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei wurde sie an einer Hand und einem Knie verletzt. Am Roller entstand ein leichter Schaden.

Rubriklistenbild: © dpa-avis