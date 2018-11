Rosemarie und Werner Piotrowski feiern heute Eiserne Hochzeit

Glückliches Paar: Rosemarie und Werner Piotrowski nach ihrer Trauung am 17. November 1953. Danach durften sie in die Wohnung des Großvaters ziehen – auch ein Grund für die schnelle Heirat.

65 Jahre ist es her, dass sich Rosemarie und Werner Piotrowski (beide 86 Jahre alt) in der Pfarrkirche St. Barbara in Essen-Kray das Ja-Wort gegeben haben.

Am 17. November 1953 heirateten sie standesamtlich, am Tag darauf kirchlich. Heute feiern sie ihre Eiserne Hochzeit im Kreise ihrer Familie in Witzenhausen.

1950 hatten sich Rosemarie Piotrowski, geborene Peters, und Werner Piotrowski kennengelernt. Beide engagierten sich bei der katholischen Jugend in ihrem Heimatort und leiteten während der Nachkriegszeit zwei Jugendgruppen. Zu dieser Gemeinsamkeit kam noch derselbe Weg zur Arbeit: Jeden Morgen fuhren sie gemeinsam mit dem Zug nach Essen – Rosemarie Piotrowski arbeitete dort in einer Schneiderei, Werner Piotrowski absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Hier wurden bereits erste Zukunftspläne geschmiedet.

In der stark zerstörten Stadt Essen herrschte Wohnraummangel, und um die Wohnung des plötzlich verstorbenen Großvaters übernehmen zu dürfen, musste das Paar verheiratet sein. Also wurden schnell alle notwendigen Papiere besorgt und sie sagten „Ja“. In den folgenden Jahren wuchs die Familie, Rosemarie und Werner Piotrowski bekamen vier Kinder und zogen 1963 in ein größeres Haus.

Mittlerweile war Werner Piotrowski zum Abteilungsleiter der Finanzbuchhaltung der Firma Karstadt ernannt worden. Er engagierte sich darüber hinaus politisch und übernahm 1974 in der Stadt Langenberg (bei Gütersloh) das Amt des Bürgermeisters. Auch seine ging Karriere voran. Er wurde zum Vorstandsvorsitzenden der Neckermann AG ernannt, erst mit 73 Jahren ging er in den Ruhestand.

Rosemarie Piotrowski engagierte sich ebenfalls, sowohl in der Politik als auch in der katholischen Kirche. Sie ließ sich zur Religionslehrerin ausbilden, bereitete Jugendliche auf die Firmung vor und brachte Migranten die deutsche Sprache bei.

Nach Witzenhausen zog das Paar 1997, in ein Haus mit großem Garten und nah an der Natur. Zur Feier ihrer Eisernen Hochzeit kommen nicht nur die Kinder der Jubilare, sondern auch die sechs Enkelkinder zu Besuch, denn Familie wird bei den Piotrowskis großgeschrieben.